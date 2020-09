Tweet on Twitter

En un partido sin grandes oportunidades, el Cruz Azul logró una grandísima victoria 1-0 de último minuto sobre el Pachuca en la jornada 9 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó de manera pareja, no había mucha claridad al ataque más que algunos disparos y centros que no estaban finos, al 23 el Burrito Hernández sufrió una dura lesión que lo sacó del partido, tras eso ambos equipos se veían sorprendidos y preocupados, sin muchas emociones al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo el Cruz Azul buscaba apretar en los primeros minutos, aunque al 12 el Pocho Guzmán sacó disparo que pasó muy cerca del poste, de nueva cuenta el duelo cayó en imprecisiones, no había claridad en ningún área para un 0-0 que parecía definitivo, hasta que al 90+1 tras un despeje de JJ Corona y un cabezazo defensivo apareció el Cabecita Rodríguez con gran cabezazo para mandarla al fondo poniendo el 1-0 definitivo.

Con esta victoria el Cruz Azul arribó a 19 puntos como líder general, mientras que Pachuca se estancó en 14 unidades en el quinto puesto. En actividad de la fecha 10 de la Liga MX, la Máquina Cementera visitará a Tijuana el domingo, un día después los Tuzos recibirán a Monterrey. Cruz Azul 1-0 Pachuca.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs Pachuca 1-0 Jornada 9 Torneo Apertura 2020