Betis vs Valladolid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Liga Española 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Seguimos con las emociones de este domingo 20 de septiembre siguiendo con la jornada 2 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Betis haga su debut en casa con la misión de sumar su segundo triunfo y demostrar que serán protagonistas, pero recibirán al Valladolid que intentará sorprender en su visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Valladolid

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. beIN LaLiga en España. beIN Sports en Estados Unidos.

Betis vs Valladolid en VIVO

El cuadro del Betis fue uno de los equipos que más se reforzó y el Ingeniero Pellegrini tiene la misión de devolver al equipo a los primeros planos tras varios años deambulando en la media tabla, saben que para conseguir el objetivo deben hacerse fuertes en casa.

Los Béticos tuvieron un grandísimo debut la semana pasada cuando visitaron al Alavés en un duelo que parecían empatar, hasta que al 90+4 Cristian Tello se convirtió en héroe poniendo el 0-1, tras una buena jugada de Diego Lainez que ganó un tiro de esquina.

Por su parte, el Valladolid tiene la misión de ser competitivo, el principal objetivo será salvarse del descenso sin demasiadas complicaciones, por lo que cada duelo es vital.

El Pucela viene de un amargo empate en la jornada 1 cuando recibieron a la Real Sociedad en un choque donde Michel Herrero los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Tanto el Betis como el Valladolid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y demostrar que pelearán por cosas importantes está campaña. En los pronósticos los Béticos son favoritos al estar en casa, pero el Pucela intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Valladolid.

Betis vs Valladolid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Liga Española 2020-21