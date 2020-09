Tweet on Twitter

El Barcelona cerró su pretemporada con una floja victoria 1-0 sobre Elche por el Trofeo Joan Gamper 2020.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el Barcelona, ya que apenas al minuto 2 Antoine Griezmann los puso al frente, tras eso los Blaugranas seguían siendo totales dominadores de la pelota pero les costaba estar finos en el último tercio, los minutos pasaban, Leo Messi se mostraba participativo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con un Barcelona dominando a placer, Ansu Fati sacó disparo peligroso al 60, Trincao perdonó una clara al 72, sin embargo Elche estaba bien parado, intentó animarse en la recta final, pero ya no hubo más.

Así, los Blaugranas ahora definirá los últimos detalles de cara a su debut en LaLiga el próximo domingo recibiendo al Villarreal. Barcelona 1-0 Elche.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Barcelona vs Elche 1-0 Trofeo Joan Ganmper 2020