Toluca vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2020

Abrimos las emociones de este domingo 20 de septiembre siguiendo con las emociones de la jornada 11 del Torneo Apertura 2020, cuando el Toluca vuelva a casa con la misión de llevarse el botín y tomar un respiro tras el momento complicado que viven, pero tendrán que recibir a Santos que saldrá con la urgencia de llevarse el triunfo en su visita al Estadio Nemesio Diez.

Como llegan los equipos

El cuadro del Toluca ha tenido una campaña complicada, su fútbol no ha convencido, aunque se mantienen en la pelea por la clasificación tras sumar 4 victorias, un empate y han caído en 5 ocasiones, por lo que en casa saben que es vital el llevarse el botín.

Los Diablos Rojos vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al América en un choque en el que se fueron abajo al 19, pero 10 minutos después Brandon Santiaguin logró el 1-1 que se mantendría hasta el final del choque.

Por su parte, Santos ha sido una de las decepciones de la campaña, no han podido superar la baja de Brian Lozano que los afectó mucho. En 10 jornadas apenas han sido capaces de sumar 2 victorias, 3 empates y han perdido en 5 choques, por lo que les urge levantarse.

Los Guerreros vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron a los Tigres en un duelo en el que compitieron bien, fallaron grandes oportunidades y eso les terminó costando el descalabro 2-0.

Tanto Toluca como Santos saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en la pelea por la clasificación; en la tabla general encontramos a los Diablos Rojos al borde de la zona de liguilla con 13 puntos, mientras que los Guerreros están hundidos en el puesto 16 con 9 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 24 de noviembre en la última jornada del Apertura 2019 en el Nemesio Diez. En aquel choque Diego Valdés puso al frente a los Guerreros, Emmanuel Gigliotti y William da Silva lograron remontar por los Diablos Rojos, sin embargo Edgar Games firmó el 2-2 final.

Hora y Canal Toluca vs Santos

El juego entre Toluca vs Santos se estará disputando en punto de las 12:00 pm del Estado de México; en Estados Unidos iniciará a las 10:00 am del Pacífico y a la 1:00 pm del Este.

La transmisión del partido Santos vs Toluca en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Las Estrellas en TV Abierta y por TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

Toluca vs Santos en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán a “matar o morir”, no hay margen de error para ninguno, necesitan quedarse con las tres unidades. En los pronósticos los Diablos Rojos son favoritos al estar en casa, sin embargo los Guerreros saldrán con todo, el empate no les sirve a ninguno. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Toluca vs Santos.

