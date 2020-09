[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Barcelona vs Villarreal 4-0 Jornada 3 Liga Española 2020-21

Tweet on Twitter

El Barcelona cayó las críticas logrando un contundente debut en la Liga Española 2020-2021 al aplastar 4-0 al Villarreal en el Camp Nou.

Desde el arranque del partido fue el Barcelona el que tomó las riendas con un Ansu Fati inspirado que fue el encargado de abrir el marcador al 15, sin embargo la nueva joya culé no se dará por satisfecho y 4 minutos más tarde ponía el 2-0 tras buena asistencia de Coutinho, el Villarreal no reaccionaba, al 25 Jordi Alba sacó disparo peligroso que Asenjo salvó, pero 10 minutos después un penal sobre Fati le permitió a Leo Messi marcar el 3-0, parecía que así nos íbamos al descanso, pero al 45 Messi mandó un centro que Pau Torres mandó al fondo de su propio arco para el 4-0. Para el segundo tiempo el Barcelona seguía dominando, al 64 Leo Messi estuvo cerca del quinto pero Asenjo volvió a salvar su arco, los Blaugranas bajaron un poco el ritmo ante un Villarreal que no reaccionó siendo goleados.

Así, el Barcelona sumó sus 3 primeros puntos de la campaña, mientras que Villarreal se estancó en 4 unidades. El Barca visitará al Celta de Vigo el próximo jueves en la jornada 4 de LaLiga. Barcelona 4-0 Villarreal.

