Peñarol logró una valiosa victoria 3-0 sobre el Colo Colo en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

El partido arrancó de manera pareja, Peñarol buscaba tomar las riendas, pero Colo Colo sabía que debía sumar, sin embargo al 23 Gary Kagelmacher puso al frente a los Aurinegros, eso obligó a El Cacique a adelantar lineas, pero no eran claros y al descanso no había más. Para el segundo tiempo, corría el minuto 11 cuando Pellistri apareció con una gran jugada para que Facundo Torres liquidará poniendo el 2-0, el Colo Colo tuvo que irse con todo al ataque, pero los goles chilenos no llegaban y ya al 83 Jonathan Urretaviscaya puso el 3-0 final.

Con esta victoria Peñarol arribó a 6 puntos, mismos con los que se estancó Colo Colo, ambos fuera de la zona de clasificación a falta de una jornada. Los Aurinegros cerrarán recibiendo al Athletico Paranaense, mientras que El Cacique buscará su boleto ante el Jorge Wilstermann. Peñarol 3-0 Colo Colo.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Peñarol vs Colo Colo 3-0 Copa Libertadores 2020