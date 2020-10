Leeds vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 3 de octubre siguiendo con la jornada 4 de la Premier League 2020-2021, cuando el Leeds United busque dar la sorpresa y demostrar que está para competir ante cualquier rival al recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Ellan Road.

Hora y Canal Leeds vs Manchester City

Sede: Elland Road, Leeds, Yorkshire del Oeste, Reino Unido

Hora; 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Leeds vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Leeds ha sido una de las revelaciones en el arranque de campaña dado que ha disputado 3 partidos logrando sumar par de triunfos y ha caído en una sola ocasión, por lo que este sábado intentarán demostrar que están para competir ante cualquier rival.

Los dirigidos por el Loco Bielsa viene de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Sheffield United logrando doblegarlos con solitaria anotación de Patrick Bamford a 2 minutos del final.

Por su parte, el Manchester City ha tenido un inicio de campaña irregular, vienen dolidos ya que en la jornada pasada fueron goleados en casa por el Leicester City, eso los dejó con un triunfo y un descalabro en dos partidos.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana donde no tuvieron problemas para avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga tras vencer 0-3 al Burnley con doblete de Raheem Sterling y uno más de Ferran Torres.

Tanto el Leeds como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad. Los Citizens son claros favoritos por su mayor poder, sin embargo The Whites está en casa y saldrá motivado intentando salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leeds vs Manchester City.

