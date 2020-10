Atlético de Madrid vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga Española 2020-21

Abrimos la actividad de este sábado 3 de octubre con un gran partido en la jornada 5 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Atlético de Madrid vuelva a casa con la misión de sumar las tres unidades, pero recibirá a un Villarreal que saldrá motivado intentando sumar en la cancha del Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Villarreal

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN LaLiga en España. beIN Sports en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Villarreal en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido un arranque de campaña irregular, ya que ha disputado 2 partidos con saldo de una victoria y un empate, por lo que ahora que están en casa es vital el llevarse las tres unidades.

Los Colchoneros vienen de un amargo empate en la jornada de media semana cuando visitaron al Huesca siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Por su parte, el Villarreal ha empezado la campaña de buena manera intentando demostrar que será competitivo. Ellos suman par de triunfos, un empate y un solo descalabro.

El Submarino Amarillo viene de un gran victoria el miércoles pasado cuando recibieron al Alavés logrando doblegarlos 3-1 con doblete de Gerard Moreno y uno más de Paco Alcácer.

Tanto el Atlético de Madrid como el Villarreal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad y demostrar para que estarán esta campaña. En los pronósticos los Colchoneros son favoritos, pero el Submarino Amarillo intentará rescatar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Villarreal.

