Foto: @goal

Argentina cumplió en su debut en las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022 al vencer 1-0 a Ecuador que luchó como pudo en La Bombonera.

El partido arrancó con un claro dominio de Argentina que intentaba irse al frente cuanto antes, corrían 10 minutos cuando Lucas Ocampos fue derribado dentro del área para un penal que Leo Messi mandó al fondo para el 1-0, pero tras eso la Albiceleste ya no podía ante un Ecuador bien parado que esperaba algún contragolpe y que intentaba cortar el duelo, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo Argentina seguía siendo el que intentaba, aunque Ecuador buscaba apretar arriba, los minutos pasaban, al 74 Leo Messi parecía tener el segundo pero no estaba fino, en la recta final La Tri intentó adelantar lineas, pero ya no hubo más.

Así, Argentina sumó sus 3 primeros puntos de las Eliminatorias dejando a Ecuador sin unidades. En actividad de la jornada 2, el próximo martes, la Albiceleste visitará a Bolivia y La Tri recibirá a Uruguay. Argentina 1-0 Ecuador.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Argentina vs Ecuador 1-0 Jornada 1 Eliminatorias CONMEBOL 2022