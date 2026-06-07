Ecuador vs Guatemala EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

La preparación para la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa definitiva y este domingo tendremos un interesante choque internacional en territorio estadounidense. Ecuador y Guatemala medirán fuerzas en el último partido de preparación de ambos equipos antes de enfocarse en sus próximos objetivos internacionales.

La selección ecuatoriana llega con la mira puesta en el Mundial y con la intención de confirmar las buenas sensaciones que ha mostrado durante el proceso de Sebastián Beccacece. Del otro lado estará una Guatemala necesitada de resultados positivos, que buscará cerrar su concentración con una actuación convincente ante uno de los equipos más sólidos de Sudamérica.

Ecuador quiere llegar al Mundial con confianza

La Tri se ha convertido en una de las selecciones más difíciles de enfrentar gracias a su extraordinaria organización defensiva. Bajo el mando de Sebastián Beccacece, Ecuador ha construido una identidad basada en el orden táctico, la intensidad física y la disciplina colectiva.

Los números respaldan el trabajo del técnico argentino. El conjunto sudamericano ha mantenido su portería en cero en doce de sus últimos dieciocho compromisos oficiales y amistosos, consolidándose como una de las defensas más confiables del continente.

Sin embargo, el objetivo para este encuentro va más allá de defender bien. El cuerpo técnico busca afinar la generación ofensiva, mejorar las conexiones en el mediocampo y llegar al debut mundialista con un funcionamiento mucho más equilibrado.

Con el partido inaugural frente a Costa de Marfil cada vez más cerca, Ecuador sabe que una victoria sería el cierre perfecto para una preparación que ha dejado señales muy positivas.

Guatemala busca recuperar confianza

La selección dirigida por Luis Fernando Tena afronta este compromiso con un panorama completamente distinto. Los chapines no lograron conseguir su clasificación a la Copa del Mundo y llegan después de una racha negativa que ha generado cuestionamientos alrededor del proyecto.

Pese a ello, el encuentro representa una oportunidad inmejorable para recuperar sensaciones y demostrar que el grupo mantiene competitividad frente a selecciones de primer nivel.

Guatemala intentará apoyarse en la experiencia de su entrenador y en la intensidad que suele mostrar frente a rivales superiores sobre el papel. La prioridad será mantener el orden defensivo, reducir espacios y aprovechar cualquier oportunidad que aparezca en transiciones rápidas o jugadas a balón parado.

Un duelo táctico con pocas concesiones

Todo apunta a un partido muy estratégico. Ecuador suele sentirse cómoda controlando los ritmos del encuentro desde la posesión y el equilibrio defensivo, mientras que Guatemala buscará reducir espacios y obligar a los sudamericanos a trabajar cada ataque.

La diferencia podría estar en la calidad individual de los ecuatorianos, especialmente en el mediocampo y en los últimos metros, donde cuentan con futbolistas capaces de desequilibrar partidos cerrados.

Por las características de ambos equipos, se espera un compromiso con pocas ocasiones claras de gol, mucha disputa en la mitad de la cancha y un ritmo más táctico que espectacular.

Pronóstico Ecuador vs Guatemala

Ecuador llega como favorito por actualidad, profundidad de plantilla y funcionamiento colectivo. Su fortaleza defensiva ha sido una constante durante todo el proceso de Beccacece y parece tener las herramientas necesarias para controlar el partido.

Guatemala seguramente ofrecerá resistencia y buscará competir con intensidad, pero la jerarquía de la Tri debería terminar inclinando la balanza.

Pronóstico: Ecuador 1-0 Guatemala.

Se espera un encuentro cerrado y muy disputado, pero la solidez defensiva ecuatoriana y la necesidad de llegar al Mundial con una victoria podrían marcar la diferencia en los momentos clave.

¿Cuál es tu pronóstico? ¿Logrará Ecuador cerrar su preparación con triunfo o Guatemala dará la sorpresa ante uno de los equipos más sólidos de Sudamérica?

Last modified: junio 7, 2026