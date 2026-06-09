Argentina vs Islandia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

🏆 #SelecciónMayor



⚽ #Argentina 🇦🇷 3 (Valentín Barco, Lionel Messi -p- y Thiago Almada) 🆚 #Islandia 🇮🇸 0



👉 ¡Final del partido!



👋 Nos vemos el próximo martes para el debut 😉 pic.twitter.com/0iXjHEY6UY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2026

La campeona del mundo entra en la recta final de su preparación para defender la corona. Este martes, Argentina enfrentará a Islandia en Alabama en lo que será su último partido amistoso antes del arranque de la Copa del Mundo 2026. El encuentro representa la última oportunidad para que Lionel Scaloni termine de definir detalles tácticos y confirme el once que buscará iniciar con el pie derecho la defensa del título mundial.

La Albiceleste llega en un gran momento futbolístico y con la confianza por las nubes, mientras que los islandeses intentarán cerrar su ciclo de preparación con una actuación competitiva ante una de las selecciones más poderosas del planeta.

Argentina quiere llegar al Mundial en estado de gracia

La selección Argentina afronta este compromiso como una de las grandes favoritas para conquistar nuevamente la Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni ha mantenido una notable regularidad en los últimos años y continúa acumulando resultados positivos tanto en competencias oficiales como en encuentros amistosos.

Después de superar con autoridad a Honduras en su primer compromiso de preparación en Estados Unidos, el cuerpo técnico argentino considera que llegó el momento de realizar los últimos ajustes antes del debut mundialista. La rotación utilizada en el partido anterior permitió evaluar alternativas, pero ahora la prioridad será consolidar la base titular que iniciará el torneo.

Una de las noticias más esperadas por los aficionados es el regreso de Lionel Messi, quien apunta a sumar minutos tras superar algunas molestias físicas. Su presencia no solo fortalece el potencial ofensivo del equipo, sino que también aporta liderazgo y experiencia en una plantilla que combina juventud y jerarquía.

Además, Argentina buscará extender una impresionante racha positiva y llegar al Mundial con la confianza de haber completado una preparación prácticamente perfecta.

Islandia busca competir ante el campeón del mundo

El panorama para Islandia es muy diferente. La selección europea no logró clasificar a la Copa del Mundo tras quedarse a las puertas del torneo en la repesca continental, una situación que dejó un sabor amargo en el proyecto encabezado por Albert Guðmundsson.

Los vikingos llegan después de una serie de resultados complicados y con la necesidad de recuperar sensaciones positivas de cara a futuros compromisos internacionales. A pesar de ello, enfrentar a Argentina representa una oportunidad única para medir su nivel frente a la élite mundial.

Islandia intentará mantenerse fiel a su identidad futbolística: orden defensivo, disciplina táctica y mucha intensidad física. El objetivo será reducir espacios, evitar que los argentinos encuentren comodidad en ataque y aprovechar cualquier oportunidad que aparezca al contragolpe.

Messi y compañía quieren cerrar con una victoria

Todo indica que Argentina tendrá el control de la posesión y la iniciativa durante la mayor parte del encuentro. La profundidad de plantilla, el talento individual y el funcionamiento colectivo convierten a la Albiceleste en una selección extremadamente difícil de contener durante noventa minutos.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, varios jugadores también buscarán convencer al cuerpo técnico de que merecen un lugar en el once titular para el debut ante Argelia. Esa competencia interna suele elevar el nivel de rendimiento y aumentar la intensidad en este tipo de compromisos.

Pronóstico Argentina vs Islandia

Sobre el papel, Argentina es ampliamente favorita para quedarse con la victoria. Su actualidad, calidad individual y experiencia en grandes escenarios la colocan varios escalones por encima de una Islandia que atraviesa un proceso de reconstrucción.

Los europeos seguramente intentarán resistir durante buena parte del partido, pero el volumen ofensivo argentino debería terminar marcando diferencias.

Pronóstico: Argentina 3-0 Islandia.

La Albiceleste tiene argumentos suficientes para dominar el encuentro, generar múltiples ocasiones de gol y despedirse de su preparación mundialista con una actuación convincente antes de iniciar la defensa de su título.

¿Cuál es tu pronóstico? ¿Veremos una exhibición del campeón del mundo o Islandia logrará complicar a la selección de Lionel Scaloni?

Last modified: junio 9, 2026