Ecuador vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¡NEW JERSEY SE TIÑE DE AMARILLO, AZUL Y ROJO! 💪



🏟️ Ecuador 🇪🇨 le ganó 2-1 a Arabia Saudita 🇸🇦 en un encuentro amistoso en preparación al #MundialEnDSPORTS.



⚽ Jackson Porozo y Anthony Valencia | Sultan Madash



📷 La Tri pic.twitter.com/pAiaevIqL8 — DSPORTS (@DSports) May 31, 2026

¿La muralla de Ecuador o gran debut del nuevo técnico de Arabia? ¡El camino a la Copa del Mundo 2026 se enciende este sábado cuando la selección de Ecuador y el combinado de Arabia Saudita choquen en un gran partido de preparación desde Nueva Jersey. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras quieren arrancar con el pie derecho sus ensayos finales antes de sus respectivos debuts mundialistas en junio.

La selección de Ecuador llega a este compromiso en un momento de forma espectacular. Bajo el mando de Sebastián Beccacece, la Tri firmó una eliminatoria histórica en la CONMEBOL quedándose con el segundo lugar de la tabla y presumiendo una defensa de auténtico hierro que solo permitió dos goles en sus últimos doce juegos clasificatorios.

Con una racha de seis partidos invictos en sus espaldas, los sudamericanos quieren pulir el cuadro con el que enfrentarán a Alemania, Costa de Marfil y Curazao en el Grupo E.

Pero cuidado, que enfrente está una Arabia Saudita que siempre es un peligro y que se presenta con una cara nueva en el banquillo. Tras la salida de Hervé Renard, el técnico Georgios Donis debuta al frente de los Halcones Verdes con la tarea de igualar la hazaña de ganarle a las potencias, tal y como lo hicieron en el mundial pasado.

Compartiendo el Grupo H con España, Uruguay y Cabo Verde, los asiáticos saldrán a medir su nivel físico ante una de las mejores defensas del mundo.

Los pronósticos de los expertos ven un encuentro sumamente táctico y de mucha evaluación, donde ambos técnicos priorizarán el funcionamiento colectivo por encima de la intensidad.

Para ti, ¿Gana la Tri de Beccacece o Arabia da la sorpresa con su nuevo estratega?

Nuestro pronóstico: Vemos un empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 30, 2026