Celta vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga Española 2020-21

Buen partido tendremos este sábado 17 de octubre en la jornada 6 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Celta de Vigo busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa ante un Atlético de Madrid que llega obligado a quedarse con el botín completo en su visita a Balaídos.

Hora y Canal Celta vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio de Balaídos, Vigo, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Celta vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Celta ha tenido un arranque de campaña algo irregular, ya que han disputado 5 partidos con saldo de una victoria, un par de empates y han caído en un par de ocasiones, por lo que en casa intentarán emparejar sus números.

Los Celestes vienen de una dura derrota en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron a Osasuna siendo superados 2-0.

Por su parte, Atlético de Madrid ha decepcionado en este inicio de temporada ya que parecería ser un candidato al título, pero en 3 duelos suman un triunfo y dos empates, por lo que les urge sumar de a tres.

Los Colchoneros vienen de ligar su segundo empate a cero consecutivo, ya que en la jornada pasada recibieron al Villarreal siendo incapaces de pasar del 0-0, a pesar de que Luis Suaŕez jugó como titular.

Tanto el Celta como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, todavía estamos iniciando, pero los Celestes, de Néstor Araujo, quieren salvarse del descenso sin problemas, mientras que los Colchoneros deben pelear arriba por el título en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Celta vs Atlético de Madrid.

Celta vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga Española 2020-21