Abrimos las emociones de este sábado 17 de octubre en la reanudación de la Serie A 2020-2021, cuando el Napoli vuelve a la actividad con la misión de llevarse el triunfo, pero tendrán que recibir al Atalanta que intentará imponer su gran momento en su visita al San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs Atalanta

Sede: Estadio San Paolo, Nápoles, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

El cuadro del Napoli ha cumplido con un buen arranque de campaña ya que ha disputado 2 partidos y en ambos ha conseguido llevarse el triunfo.

Gli Azzurri, sin embargo, está a la expectativa tras lo sucedido en la última jornada donde debió enfrentarse a la Juventus, sin embargo no pudo viajar y terminó perdiendo por default 3-0, eso fue confirmado por la Serie A, pero ahora un juez investiga lo sucedido y podría cancelar esa derrota, por lo que habrá que esperar todavía por una decisión.

Por su parte, el Atalanta está cumpliendo con una gran campaña siendo uno de los protagonistas y demostrando que serán candidatos al título. Ellos cosechan 3 victorias en igual número de duelos.

La Dea viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron a Cagliari logrando doblegarlos 5-2 con goles de Luis Muriel, Alejandro Gómez, Mario Pasalic, Duván Zapata y Sam Lammers.

Tanto el Napoli como el Atalanta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad, ambos son candidatos al título, por lo que es vital el llevarse el botín. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Atalanta.

Napoli vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Serie A 2020-21