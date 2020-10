Inter de Milán vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Serie A 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 17 de octubre en el Derby della Madonnina, cuando el Inter de Milán busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantenerse en carrera por el título, pero se medirá al Milán que también saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Giuseppe Meazza por la jornada 4 de la Serie A 2020-2021.

Como llegan los equipos

El cuadro del Inter de Milán ha cumplido en este arranque de campaña, dado que ha disputado 3 partidos con saldo de 2 victorias y un empate, sin embargo saben que si quieren ser aspirantes al título deben sumar de a tres.

El Internazionale viene de un amargo empate en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron a la Lazio en un duelo en el que Lautaro Martínez los puso al frente, aunque tuvieron que conformarse con el 1-1.

Por su parte, el Milán ha empezado la temporada de gran manera demostrando que quiere volver a ser protagonista, su objetivo será meterse a la próxima Champions y han empezado bien al ganar los 3 partidos disputados.

Il Diavolo viene de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Spezia logrando un contundente 3-0 con doblete de Rafael Leao y uno más de Theo Fernández.

Tanto el Inter como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad, ambos están diseñados para pelear en la parte alta y un triunfo este sábado los pondría como fuertes candidatos al título, aunque todavía queda un largo camino por recorrer.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 9 de febrero en la campaña pasada de la Serie A. En aquel choque Il Diavolo tomó ventaja 0-2 con goles de Ante Rebic y Zlatan Ibrahimovic, sin embargo en el segundo tiempo el Inter reaccionó logrando remontar 4-2 con goles de Marcelo Brozovic, Matías Vecino, Stefan de Vrij y Romelu Lukaku.

Hora y Canal Inter de Milán vs Milán

El juego entre Inter de Milán vs Milán se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Italia y España; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y a las 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 1:00 pm

La transmisión del partido Milán vs Inter de Milán en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en México, Argentina, Colombia y el resto de Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LegaSerieA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Inter de Milán vs Milán en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que tienen una fuerte rivalidad, por lo que saldrán con todo por el triunfo. En los pronósticos es difícil dar un favorito, el Inter parece tener un plantel más fuerte, sin embargo Il Diavolo llega con paso perfecto listo para mantener ese nivel. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Inter de Milán vs Milán.

Inter de Milán vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Serie A 2020-21