Manchester City vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2020-21

Gran partido de poder a poder tendremos este sábado 17 de octubre en la jornada 5 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en carrera, saben que no pueden fallar en casa, pero recibirán al Arsenal que intentará salir con vida de su visita al Etihad Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester City ha tenido un arranque de campaña complicado peleando en media tabla, saben que muy rápido se han quedado sin margen de error, dado que en 3 jornadas suman un triunfo, un empate y han caído derrotados en una ocasión.

Los Citizens vienen de un amargo empate en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al Leeds United sumando un 1-1, a pesar de que Raheem Sterling los había puesto al frente al 17.

Por su parte, Arsenal ha empezado la temporada de buena manera, sin embargo si quieren ser protagonistas saben que es vital sumar este sábado. Ellos cosechan 3 triunfos y han perdido en una ocasión.

Los Gunners vienen de un buen triunfo en la jornada pasada, hace un par de semanas, cuando recibieron al Sheffield United logrando vencerlos 2-1 con goles de Bukayo Saka y Nicolás Pépe.

Tanto el Manchester City como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes intentarán llevarse el triunfo que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, son dos equipos diseñados para pelear por lo más alto, pero los Citizens están obligados al estar en casa, mientras que los Gunners tienen aspiraciones de llegar a Champions League.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 18 de julio en las semifinales de la edición pasada de la FA Cup en Wembley. En aquel choque los Gunners firmaron su boleto a la final al vencer 2-0 a los Ciudadanos con doblete de Pierre Emerick Aubameyang.

Hora y Canal Manchester City vs Arsenal

El juego entre Manchester City vs Arsenal se estará disputando en punto de las 5:30 pm de Inglaterra y 6:30 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 1:30 pm

La transmisión del partido Arsenal vs Manchester City en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por la victoria. En los pronósticos los Ciudadanos son favoritos al estar en casa y tener un plantel más fuerte, sin embargo los Gunners llegan decididos a rescatar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Arsenal.

Manchester City vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2020-21