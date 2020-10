Real Madrid vs Cádiz EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga Española 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este sábado 17 de octubre siguiendo con la jornada 6 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Real Madrid vuelve a la actividad con la misión de sumar un nuevo triunfo que los mantenga en la pelea por lo más alto, recibirán a un Cádiz que intentará hacer un juego perfecto y salir con vida de su visita al Estadio Santiago Bernabéu.

Como llegan los equipos

El cuadro del Real Madrid ha tenido un buen inicio de campaña en cuanto a números, ya que ha disputado 4 partidos con saldo de 3 victorias y un empate, sin embargo su fútbol sigue dejando muchas dudas.

Los Merengues vienen de una buena victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al Levante sufriendo para vencerlos 0-2 con anotaciones de Vinicius y Karim Benzema.

Por su parte, el Cádiz sabe que tendrá una campaña complicada en la lucha por su salvación, pero ha iniciado de gran manera demostrando que quieren quedarse en primera. Ellos cosechan 2 victorias, un empate y han perdido en un par de juegos.

La Banda viene de un buen empate en la jornada pasada cuando recibieron a Granada firmando un 1-1 con anotación de Iván Alejo en un duelo realmente entretenido.

Tanto el Real Madrid como el Cádiz saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos, los Merengues deben conseguir el título, mientras que La Banda tiene como misión el mantener la categoría en esta Liga Española.

Estos dos equipos se vieron las caras por última vez en la ronda de 16avos de final de la Copa del Rey 2015-16 en el Ramón de Carranza. En aquel duelo polémico los Merengues habían ganado 1-3 con doblete de Denis Cheryshev, sin embargo la alineación indebida de ese mismo jugador les costó la eliminación ante La Banda que siguió su camino en la competencia.

Hora y Canal Real Madrid vs Cádiz

El juego entre Real Madrid vs Cádiz se estará disputando en punto de las 6:30 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 11:30 pm

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Cádiz vs Real Madrid en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Real Madrid vs Cádiz en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que llegan decididos a sumar, aunque la realidad es que los Merengues parten como amplios favoritos para ganar al estar en casa, sin embargo no pueden subestimar a La Banda que saldrá motivada lista para salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Cádiz.

Real Madrid vs Cádiz EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga Española 2020-21