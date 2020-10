Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Real Madrid siguió sin convencer, pero sumó una valiosa victoria 2-0 en su visita al Levante por la jornada 5 de la Liga Española 2020-2021.

Desde el arranque del partido fue el Real Madrid el que tomó las riendas, tardaron 16 minutos en abrir el marcador cuando Vinicius Junior los puso al frente, tras eso el Levante buscó reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo los Merengues generaron algunas oportunidades para ampliar la ventaja, pero no estaban finos en el último toque, parecía que no habría más, pero al 90+5 Karim Benzema selló el triunfo con el 0-2 definitivo.

Con esta victoria el Real Madrid se colocó como líder con 10 puntos, mientras que Levante se estancó con 3 unidades en la zona de descenso. En actividad de la jornada 6 de LaLiga, tras la pausa por la Fecha FIFA, los Merengues recibirán al Cádiz. Levante 0-2 Real Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Levante vs Real Madrid 0-2 Jornada 5 Liga Española 2020-21