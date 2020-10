Vasyl Lomachenko vs Teófimo López EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

La pelea más grande desde que el COVID-19 golpeó el mundo del deporte y detuvo el boxeo durante unos meses se produce este sábado 17 de octubre cuando el campeón unificado de peso ligero Vasyl Lomachenko se enfrenta al campeón de la FIB, Teofimo López, en el MGM Grand Bubble en Las Vegas.

La animosidad entre Lomachenko y López es profunda. Las cosas comenzaron cuando el padre de López, Teofimo López Sr., se topó con Lomachenko en el hotel de combate en diciembre de 2018. Durante ese fin de semana, Lomachenko se enfrentaría a José Pedraza, y López se enfrentaría a Mason Menard en la cartelera. López Sr afirma que le tendió la mano a Lomachenko, y el ucraniano se negó y se limitó a mirarlo. Desde entonces, la familia López ha usado eso como combustible, y el joven López ha prometido ser el que derribaría a Lomachenko. El gran libra por libra se negó a reconocer a López hasta que ganó un título mundial. Ahora aquí estamos.

Lomachenko, quien también es el campeón de “Franquicia” del CMB, hace su debut en 2020. Será la primera vez que el púgil de 32 años pelea desde que fue a Inglaterra y derrotó a Luke Campbell por decisión unánime en agosto del año pasado.

Al igual que Lomachenko, López, de 23 años, también atraviesa las cuerdas por primera vez este año. Capturó el cinturón de la FIB con una espectacular victoria por nocaut técnico en el segundo round sobre Richard Commey en diciembre. Inmediatamente después de la pelea, López y el promotor de Lomachenko, Bob Arum, le dijo al primero que posara para una foto con el segundo para comenzar a promover la pelea. Al principio, López se negó pero terminó haciéndolo.

El ganador no solo gana los derechos de presumir, sino que también se proclamará el mejor peso ligero del mundo y posiblemente el mejor luchador libra por libra del deporte.

¿Puede Lomachenko continuar con su reinado dominante de terror? ¿Podrá López defender a su padre y respaldar sus palabras y las de su padre?

Aquí está todo lo que necesita saber sobre Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez.

¿Cuándo es la pelea Lomachenko vs Lopez?

Cartelera: 4:30 p.m PT / 7:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en Honduras y 6:30 p.m en México.

Cartelera principal: 7:00 p.m PT / 10:00 p.m. ET en Estados Unidos. 8:00 p.m en Honduras y 9:00 p.m en México.

Vasyl Lomachenko vs Teófimo Lopez está programado para el sábado 17 de octubre. La cartelera principal comienza a las 10 p.m. ET.

Cómo ver Lomachenko vs López

TV: ESPN

Transmisión en vivo: ESPN +

La pelea de Lomachenko vs López se puede ver en ESPN y también está disponible en ESPN +, la plataforma de transmisión de ESPN y el hogar de la pelea de Lomachenko en los Estados Unidos. Cuesta $ 5,99 por mes.

En Canadá, la pelea está disponible a través de TSN (con la cartelera en TSN4).

En México se podrá ver por Box Azteca de manera diferida a las 11:00 p.m. En Latinoamérica se podrá ver por Combate Space.

¿Cuánto cuesta Lomachenko vs Lopez?

Aunque la pelea entre Lomachenko y López es una de las más grandes del año, no es un evento de PPV. Los suscriptores de ESPN o ESPN + podrán ver la pelea sin costo adicional en los Estados Unidos.

¿Dónde está la pelea entre Lomachenko y López?

Lomachenko y Lopez pelearán en el MGM Grand Bubble de Las Vegas. Si bien Lomachenko y López han peleado en “Sin City” en combates anteriores, será la primera vez que competirán dentro de “The Bubble”. La razón por la que pelean allí se debe a que COVID-19 y a los fanáticos no se les permite ingresar a las instalaciones para reducir el riesgo de contraer el coronavirus.

Apuestas Lomachenko vs López

Según BetMGM, Vasiliy Lomachenko es un gran favorito, con -400, lo que significa que tendrás que apostar $ 400 para ganar $ 100. Mientras tanto, López es un perdedor de +275, lo que significa que si apuestas $ 100, podrías ganar $ 275.

Vasyl Lomachenko

Nombre: Vasiliy Lomachenko

Nacionalidad: ucraniana

Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 1988

Altura: 5-7

Alcance: 65 “

Total de peleas: 15

Récord: 14-1 con 10 nocauts.

Teófimo López

Nombre: Teofimo Lopez

Nacionalidad: americana

Nacimiento: 30 de julio de 1997

Altura: 5-8

Alcance: 68,5 pulgadas

Total de peleas: 15

Récord: 15-0 con 12 nocauts.

Vasyl Lomachenko vs Teófimo López en VIVO

Cartelera principal

Vasiliy Lomachenko vs Teófimo Lopez por los títulos de peso ligero de la OMB y AMB de Lomachenko y el título de peso ligero de la FIB de López

Arnold Barboza Jr. vs Alex Saucedo; Peso welter junior

Edgar Berlanga vs Lanell Bellows; Pesos súper medianos

Cartelera preliminar

Josue Vargas vs Kendo Castañeda; Peso welter junior

José Enrique Durantes Vivas vs John Vincent Moralde; Peso pluma

Quatavious Cash vs Quincy LaVallais; Peso medio

Quinton Randall vs Jan Carlos Rivera; Peso welter

Jahi Tucker vs Charles Garner; Peso welter