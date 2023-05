Devin Haney vs Vasyl Lomachenko EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea ESPN Box 2023

Box

Esta semana en el boxeo, vemos un choque de generaciones, ya que el gran Vasiliy Lomachenko hace probablemente una última búsqueda de todos los títulos, enfrentándose al joven campeón indiscutible Devin Haney en Las Vegas. Ambos están aquí con algo que demostrar: Haney tiene todos los cinturones, un logro increíble a los 24 años, pero llegaron a él de una manera extraña e indirecta y todavía hay dudas sobre cómo le irá contra un oponente de élite.

Lomachenko tiene un poco de chip en su hombro; tuvo la oportunidad de ganar todos estos cinturones antes, pero se quedó corto. Desde entonces, el reclamo ha sido que tenía una lesión en esa pelea, una de la que ya se sometió a una cirugía: querrá demostrar este fin de semana que eso no fue solo una excusa, y que realmente es uno de los mejores libra x libra en la actualidad.

Hora y Canal Haney vs Lomachenko

Sede: MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm de México y Centroamérica. 8:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

¿Cómo llegaron Haney y Lomachenko aquí?

Lomachenko (17-2-0, 11 KOs) fue, por supuesto, campeón mundial mucho antes que el peso ligero: uno de los mejores boxeadores aficionados de todos los tiempos, luchó por un título mundial en su segunda pelea como profesional y (después de una derrota controvertida) ganó en su tercer combate. Eso fue en 125 libras (peso pluma), y posteriormente subió a 130 libras y ganó un cinturón allí antes de llegar a donde está ahora, 135 libras, en un esfuerzo por unificar títulos. Comenzó bien, ganando 3 cinturones en sus primeras cuatro peleas en la división. Luego entraron en juego los planes, las lesiones y la política boxística de mierda.

La última parte llegó primero: el tercer cinturón que ganó fue el título del CMB. ¿Su retador obligatorio para ello? Un Devin Haney, quien desconcertantemente ganó el cinturón ‘interino’ un mes después de que Lomachenko ganara el real. Sería demasiado duro llamarlo pato, pero en ese momento, Lomachenko tenía otros planes, por lo que fue, ejem, ‘elevado’ a campeón de la franquicia. Ese es un concepto de mierda que usa el WBC para mantener su cinturón en juego para los peleadores más lucrativos, pero significó que Haney fue elevado a campeón ‘completo’ sin haber luchado por él, llevándole el apodo de ‘campeón de correo electrónico’, que ha estado intentando. a temblar desde entonces.

Por parte de Lomachenko, sus planes se desmoronaron de todos modos, y pasó más de un año lesionado, dejando caer ese estado de ‘franquicia’ (que lo habría convertido en el retador obligatorio de Haney cuando quisiera) como resultado. Cuando regresó, le pasó dos de sus cinturones a otro joven campeón, Teforimo López… y perdió. Eso dejó a López con tres de los cinturones de la división. Desafortunadamente para él, no logró tomar ese impulso y se estrelló contra el hasta entonces poco atractivo australiano George Kambosos, dejándolo con esos tres cinturones.

Haney (29-0-0, 15 KOs), mientras tanto, siguió adelante, peleó contra cualquiera que pudo subir al ring y decidió vencer esa narrativa de ‘campeón de correo electrónico’. A principios de 2022, Kambosos se las arregló para pelear contra Lomachenko por esos tres cinturones. Sin embargo, una semana después de que firmaran para pelear, Rusia invadió el país de origen de Lomachenko, Ucrania: Loma inmediatamente se fue a casa para pelear en la ola inicial de defensa, dejando a Kambosos necesitando un oponente.

Haney vio su oportunidad. Tal fue su determinación de hacer la pelea que dejó a su promotor, Matchroom de Eddie Hearn, en DAZN, para facilitarla mejor, y estuvo de acuerdo con todas las estipulaciones que hizo el equipo de Kambosos. Renunció a su territorio, viajó a Australia, tomó la parte más pequeña de la bolsa y acordó una revancha inmediata si ganaba (también en Australia). Hizo todo esto, cómodo con la creencia de que era mucho mejor que el australiano y se quedaría con los cuatro cinturones. Eso resultó ser cierto, con Haney venciendo a Kambosos muy fácilmente dos veces el año pasado. Eso lo dejó con esos cinturones y un objetivo en la espalda para el regreso de Lomachenko.

Y ahí es donde estamos ahora. La mierda del cuerpo promocional y sancionador ha pasado, y casi cuatro años después de la primera vez que aparecieron en el radar de los demás, aquí están.

Devin Haney vs Vasyl Lomachenko en VIVO

El primer gran factor decisivo en la pelea bien podría ser el jab de Haney. Lomachenko es un boxeador mágico a corta distancia, pero en ocasiones lo hemos visto frustrado si un oponente puede lanzarle algunos obstáculos a corta distancia. En particular, en su derrota contra López, vio a Teofimo combinar un jab fuerte con uno o dos tiros de intercepción de seguimiento que hicieron que el rango cercano fuera peligroso, mientras se negaba a acercarse demasiado. Le tomó la mayor parte de la lucha a Loma encontrar rutas más allá de esa simple combinación.

Haney no tiene el poder de López, y es probable que esté más a la defensiva que López, quien no estuvo a corta distancia pero empujó constantemente a Lomachenko hacia atrás. Pero es un boxeador defensivo más hábil, y probablemente más capaz de simplemente retirarse si Lomachenko logra avanzar.

Otra pelea que genera preocupaciones potenciales para el ucraniano es su victoria sobre el gran cubano Rigondeaux. Eso puede parecer extraño de decir, dado que ganó esa pelea muy cómodamente, sin sufrir daño alguno. Sin embargo, a pesar de la facilidad con la que estaba ganando, lo vimos visiblemente frustrado, más de una vez, por lo mucho que tuvo que trabajar para conseguir algo en el hombre mucho más pequeño. Incluso Haney no será tan negativo, Rigondeaux no lanzó casi nada propio, pero es mucho más grande que Loma, donde Rigo era mucho más pequeño. Si Lomachenko se irrita tanto contra un hombre al que no puede pasar el jab, podría ser una mala señal.

También hay otro factor que tomar de esa pelea, y así es como Lomachenko lidia con los remaches. A pesar de ser increíblemente bueno de cerca, no le gusta mucho agarrarse (restringe demasiado su juego de pies), y su respuesta a veces ha sido bastante cruda. La pelea de Rigondeaux es un buen ejemplo: cuando aguantaba, Lomachenko simplemente lo tiraba, tratando literalmente de tirarlo. Eso es algo que ha hecho contra múltiples oponentes. No podemos estar seguros, pero la lesión en el hombro por la que necesitó cirugía después de la pelea de López es el tipo de cosa potencialmente creada o exacerbada por ese tipo de movimiento.

Ha trabajado en eso, volviéndose más reflexivo y basado en habilidades sobre cómo se libera, pero esas habilidades se pondrán a prueba en gran medida contra Haney, quien es un defensor dedicado cuando siente la necesidad y, con mucho, el hombre más grande que tendrá Lomachenko. necesario para usar esas habilidades contra. En pocas palabras, es posible que necesite evitar el clinch por completo en lugar de confiar en luchar para liberarse, y si puede hacer eso o no, es cuestionable.

Dicho todo esto, hay muchas razones para que Lomachenko también se sienta positivo. Al final del día, Haney nunca se ha enfrentado a nadie cercano a este experto, mientras que lo contrario no es cierto. Así que se le harán preguntas.

Algunos de ellos estarán en el nivel básico y amplio. Solo un jab no será suficiente: ¿puede Haney lanzar los tiros de intercepción detrás de él con el momento y la ubicación adecuados para desalentar a Lomachenko? ¿Será su juego de pies y manejo de rango lo suficientemente agudos para mantenerse al día con un peleador que cierra el rango mucho, mucho más rápido que Kambosos o Díaz? Esas son preguntas sin respuesta, y mucho dependerá de cómo resulte.

Hay otro factor que podría aparecer. En última instancia, es una pequeña parte del juego de Haney, y podría resultar que nunca termine molestándolo realmente (si pasa esta prueba, debería estar listo para el futuro previsible, al menos si se mantiene en este peso). Es así: si bien la forma y la técnica generales de Haney son realmente buenas, hay una ligera desconexión entre lo que hace la parte superior de su cuerpo y cómo se alinean sus pies.

Esto no es fácil de detectar o explotar. No es como boxeadores como Caleb Plant o Michael Conlan, cuyo movimiento de cabeza es bueno para dos o tres movimientos evasivos, después de lo cual obviamente pierden el equilibrio. En términos generales, sabe lo que debe hacer para mantenerse alineado y equilibrado, preparado para hacer lo que necesita. Y, sin embargo, solo hay un ligero tirón en esos movimientos.

Puedes verlo cuando lanza. Haney no es un golpeador poderoso, y eso se debe en parte a que incluso cuando intenta sentarse sobre sus golpes, ese poder no se genera a través de sus pies, desde el suelo. En la revancha contra Kambosos, usó repetidamente un derechazo en bucle. Parecía un gran golpe de poder, mucho esfuerzo puesto, pero nunca lastimó realmente al australiano.

Mirando más de cerca, puede ver que el movimiento de su pie sigue el arco del golpe, en lugar de moverse con él para ayudar a generarlo. Parece poco probable que ese golpe específico se muestre mucho contra Loma; también desconcertó a Haney, y debería ser demasiado inteligente para ser tan vulnerable contra un oponente como Lomachenko, pero el problema general está ahí en la mayoría de sus golpes. .

También surge a la defensiva. Haney es un técnico defensivo sólido, rara vez recibe golpes. Sin embargo, cuando lo hace, ha mostrado una tendencia a parecer más sacudido por algunos golpes de lo que parece que debería. Jorge Linares y JoJo Díaz, aunque derrotados cómodamente, obtuvieron reacciones visibles de él con los raros tiros que conectaron. Y es cierto que algunos boxeadores simplemente lanzan peor que otros, pero el problema técnico aquí alimenta esto.

En pocas palabras, es lo mismo que con el poder: la mayoría de los luchadores con muy buenos mentones los tienen en parte porque incluso si hacen un tiro al ras, pueden moverse hasta cierto punto con él y disipar esa fuerza en todo su cuerpo. Una buena postura de boxeo se construye en gran parte para cubrir esta posibilidad desde tantos ángulos como sea posible. Haney sabe que debería estar haciendo esto, pero con demasiada frecuencia un puñetazo le romperá la cabeza o, más a menudo, lo hará tambalearse aunque no parezca que realmente duele.

Esto último sucede porque el golpe ha cruzado la línea que quiere mover con golpes, en lugar de a lo largo. Su cabeza se mueve, pero sus pies no están colocados para ajustarse al movimiento, por lo que se tambalea o no puede disparar tan bien como podría. Esto sucede más a menudo en MMA, simplemente porque los luchadores de MMA tienen que considerar las patadas y los derribos para que no puedan concentrarse solo en cómo recibir golpes. En un técnico defensivo de alto nivel en el boxeo, sin embargo, no es un problema común.

Haney lo ha cubierto lo suficientemente bien hasta ahora, pero ni Linares ni Díaz son particularmente buenos para moverse. Lomachenko, por otro lado, es uno de los mejores que hemos visto en décadas, y estará constantemente buscando hacer sus pequeños y afilados pasos circulares para sacar a Haney de su forma. Incluso si no lo lastima, hay una gran diferencia de tamaño aquí, eso puede provocar errores y tropiezos más grandes de Haney de lo que estamos acostumbrados a ver.

Así que eso puede ser a lo que se reduce la pelea. Lomachenko sin duda será el iniciador: intentará imponer su estilo, usar su movimiento. Haney será el sofocante, tratando de impedir ese movimiento de cualquier manera que pueda. Quién tiene más éxito es a qué se reducirá el resultado.

