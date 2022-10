Vasyl Lomachenko vs Jamaine Ortiz EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Box

El gran ucraniano Vasyl Lomachenko regresa después de casi un año este fin de semana, enfrentándose a su oponente en ascenso Jamaine Ortiz en lo que espera sea un preludio antes de otra carrera en la escena del título después de su sorpresiva derrota ante Teofimo López hace dos años. Tiene varias cosas que demostrar, tanto con esa derrota como para demostrar que la edad, las lesiones y el tiempo fuera no lo han frenado demasiado. Lomachenko en ese tipo de estado de ánimo tiende a querer montar un espectáculo, así que con suerte estaremos de enhorabuena.

Hora y Canal Lomachenko vs Ortiz

Sede: Hulu Theater, New York City, New York, Estados Unidos

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 6:00 pm de Centroamérica. 7:00 pm de México y Panamá. 8:00 pm de Puerto Rico y Cuba.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Streaming: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos

Como ucraniano, Lomachenko ha tenido un año en el que… bueno, el boxeo no estuvo realmente en su mente durante mucho tiempo. Al igual que su compañero de equipo y amigo, Oleksandr Usyk, se unió a un batallón de defensa territorial cuando Rusia invadió en febrero y pasó la mayor parte del año en casa. Al igual que Usyk, parece haber sido persuadido de que está en una mejor posición siendo un símbolo de Ucrania haciendo lo que mejor sabe hacer, y ahora regresa al ring de boxeo después de 11 meses fuera.

A diferencia de Usyk, quien regresó con una revancha contra Anthony Joshua, Lomachenko se lo está tomando un poco más fácil aquí. Eso es comprensible hasta cierto punto, ya que cuando era más joven, Loma ha lidiado con problemas de lesiones que Usyk no ha tenido, y además, los mejores peleadores de la división son probablemente más difíciles que Anthony Joshua, por lo que un poco de puesta a punto es ‘ no es razonable

Su oponente, Ortiz, tiene marca de 16-0-1 y nunca ha peleado un combate de 12 rounds, y mucho menos por un título mundial. Sin embargo, se colocó en posición para esta pelea con una sólida victoria sobre Jamal Herring, y es un peleador en ascenso con algunos trucos en el bolsillo. Entonces, si bien podemos tener claro desde el principio que Lomachenko debería ganar esto si está cerca de su mejor nivel, es posible que haya algunas arrugas para que resuelva.

Predicción Lomachenko vs Ortiz

Lomachenko está, por supuesto, establecido desde hace mucho tiempo en esta etapa; si lo ha visto antes, sabe lo que trae. Utilizará ese juego de pies mágico en espacios cerrados para tratar de dar un paso y pivotar alrededor de Ortiz en posiciones en las que pueda trabajar para obtener el máximo daño con un mínimo de fuego de respuesta y combinaciones en capas para romper la defensa. Una de sus características definitorias es que esencialmente usa un conjunto de habilidades de rango medio a muy corta distancia, lo que lo convierte en una pesadilla para enfrentar, ya que sus golpes provienen de ángulos para los que los oponentes no han entrenado y su movimiento es muy difícil de seguir y cortar. Eso ha venido con algunas debilidades en el pasado, que también pueden haber alimentado sus problemas de lesiones, en particular, porque le gusta deslizarse, moverse y lanzar combinaciones en lo que suele ser el rango de remache, cuando un oponente ha remachado, se sabe que liberarse sin sutilezas en lugar de comprometerse con las tácticas normales de clinch. Sin embargo, mostró refinamientos en ese aspecto de su juego contra Commey, por lo que probablemente veremos esa respuesta más controlada a posibles remaches nuevamente.

Ortiz es más difícil de concretar, tanto porque no es muy conocido como porque es un peleador en desarrollo que hace mucho y, tal vez, aún no ha decidido en qué es mejor. Probablemente, la característica más notable que vio inicialmente sus últimas dos peleas ha sido su propio juego de pies de entrada y salida, de un estilo muy diferente al de Loma. Esencialmente, hará gran parte de su movimiento angular a distancia, luego cerrará la distancia con grandes movimientos explosivos trayendo sus golpes con los pies, luego retrocederá y reiniciará. Cuando se combina con un estilo que a veces es muy, muy discreto, a veces da la impresión de que está tratando de emular a la ex estrella de peso mediano Sergio Martínez (nota al margen: si no ha visto a Martínez antes, lo recomiendo).

También es un incorregible cambio de postura, lo que puede ser útil pero también ha servido para meterlo en problemas, porque no siempre se asegura de estar en una posición segura antes de hacerlo y, en ocasiones, simplemente cruza los pies.

Sin embargo, la cuestión es que abre de esa manera en estos días, pero a medida que avanzan las peleas, muestra un lado diferente: en las últimas etapas contra Herring, abandonó ese movimiento de entrada y salida para un estilo mucho más directamente agresivo, trayendo su manos arriba más y avanzando con combinaciones extendidas. También comete errores técnicos allí, sobre todo, se inclina demasiado sobre su pie delantero cuando se acerca, pero la capacidad de hacer retroceder a sus oponentes cuando lo necesita es una buena segunda cuerda para tener en su arco.

Si va a tener alguna oportunidad aquí, deberá aplicar ambos estilos de manera consistente con una variación inteligente. Honestamente, no es tan probable, incluso sus mejores actuaciones hasta la fecha se pueden caracterizar más por hacer muchas cosas para ver qué se queda que por elegir una estrategia específica para lo que trae su oponente. Ese es un estilo difícil de hacer funcionar contra alguien tan bueno como Lomachenko, quien estará investigando incesantemente para ver dónde puede llevar a Ortiz a cometer errores. No sería el primer oponente en mejorar seriamente su juego para una pelea como esta, pero aunque podemos ver algunos momentos tempranos en los que el ucraniano tiene que tomarse su tiempo para considerar todas las probabilidades, probablemente llegue allí en el final. Es probable que el mayor problema sean esos errores técnicos crudos: si Loma puede atraer a Ortiz a cambios de postura inoportunos, debería poder bailar alrededor y tener mucho tiempo para trabajar mientras se reinicia. Del mismo modo, si se vuelve más agresivo, es mejor que Ortiz haya estado trabajando para mantener el equilibrio correcto porque si se inclina tan pesado como lo ha hecho, se encontrará con un gancho o, nuevamente, Lomachenko dando un paso al costado de su pie de plomo y tener todo tipo de libertad para trabajar mientras su oponente ordena su equilibrio.

Entonces, es una puesta a punto, pero un oponente con suficiente juego para que sea entretenido. Es difícil decir si Lomachenko obtiene el KO, porque realmente nunca antes habíamos visto a Ortiz bajo una presión extrema y Loma, de tamaño insuficiente para esta división, tiende a tener más cuidado y retroceder más fácilmente de lo que lo hubiera hecho en pesos más ligeros.

