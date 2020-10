Celaya logró una valiosísima victoria 2-1 en su visita a los Alebrijes en la jornada 11 de la Liga de Expansión Apertura 2020.

El partido arrancó con ligero dominio del Celaya que tenía la pelota, sin embargo no había claridad, hasta que al 27 un penal le permitió a Memo Martínez ponerlos al frente, Alebrijes buscaba reaccionar, parecía que al descanso no había más, pero al 44 Franco Arizala logró el empate. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, Celaya buscaba adelantar lineas, Sergio Vergara generaba peligro, Alebrijes parecía esperar una oportunidad, sin embargo al 68 Victor Reyes se fue expulsado por los locales y eso fue aprovechado al 80 cuando Adolfo Hernández sirvió a Emiliano Ozuna que no perdonó el 1-2 para los Toros, Oaxaca se fue con todo, pero el empate no llegó.

Con esta victoria Celaya arribó a 26 puntos consolidándose como líder, mientras que en Alebrijes se hundió en el último lugar con 7 unidades. En actividad de la jornada 12 de la Liga de Expansión, los Toros recibirán a Venados el miércoles, un día antes Oaxaca visitará a Pumas Tabasco. Alebrijes 1-2 Celaya.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Alebrijes vs Celaya 1-2 Jornada 11 Liga de Expansión Apertura 2020