El Bayern Múnich dio un golpe de autoridad logrando vencer 3-2 al Borussia Dortmund en la jornada 7 de la Bundesliga 2020-2021.

El partido arrancó de manera pareja, la primera clara fue para Leon Goretzka que de cabeza estuvo cerca al 13, al 21 Haaland sacó disparo que se fue por un lado, al 24 parecía que Robert Lewandowski ponía al frente a los Bŕavaros fue fue anulado por el VAR por un fuera de lugar, parecía que el gol no llegaba en el primer lapso, hasta que al 44 Marco Reus la mandó al fondo, sin embargo 3 minutos después David Alaba ponía el 1-1 con el que terminó el primer tiempo. Para el segundo tiempo apenas corrían 3 minutos cuando Robert Lewandowski no perdonó para el 1-2, dos minutos después Coman sacó remate al poste, el Borussia Dortmund intentaba adelantar lineas, pero al 80 Leroy Sané prácticamente liquidaba con el 1-3, aunque al 83 Erling Haaland mantuvo en la pelea por al Dortmund que se fue con todo por el empate, sin embargo no llegó.

Con esta victoria el Bayern Múnich arribó a 18 puntos colocándose como líder y dejando al Borussia Dortmund en el tercer puesto con 15 unidades en esta Bundesliga. Los Bávaros volverán a la actividad el sábado 21 de noviembre recibiendo al Werder Bremen. Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Borussia Dortmund vs Bayern Múnich 2-3 Bundesliga 2020-2021