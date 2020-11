Leicester vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2020-21

Partido sumamente atractivo tendremos este domingo 8 de noviembre abriendo el día en la jornada 8 de la Premier League 2020-2021, cuando el Leicester City busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide entre los líderes, pero recibirán a los Wolves que saldrán motivados listos para sorprender en el King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Wolves

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Inglaterra. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Leicester vs Wolves en VIVO

El cuadro del Leicester ha tenido una gran campaña manteniéndose como protagonista de la competencia. En la jornada pasada lograron un contundente triunfo 1-4 en su visita al Leeds United para colocarse con 5 triunfos y 2 derrotas en 7 fechas.

Los Foxes tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde recibieron al Braga logrando un aplastante triunfo 4-0 con doblete de Kelechi Iheanacho y goles de Dennis Praet y James Maddison.

Por su parte, los Wolves se mantienen como un equipo competitivo peleando por los primeros puestos, pero saben que si quieren ser protagonistas deben ganar este tipo de juegos. Tras 7 fechas suman 4 victorias, un empate y han caído en un par de ocasiones.

Los Lobos vienen de un buen triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Crystal Palace logrando doblegarlos 2-0 con goles de Rayan Ait-Nouri y Daniel Podence.

Tanto el Leicester como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Foxes como sublíderes con 15 puntos, mientras que los Lobos, de Raúl Jiménez, marchan sextos con 13 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Wolves.

Leicester vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2020-21