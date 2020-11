UFC 255 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Figueiredo vs Pérez en Directo?

En comparación con UFC 254, que contó con Khabib Nurmagomedov, la estrella más grande de UFC fuera de Conor McGregor, UFC 255 es un asunto un poco tranquilo. Es el evento principal de un chico del que la mayoría de los fanáticos casuales nunca han oído hablar: Deiveson Figueiredo.

Figueiredo se enfrenta a otro luchador del que quizás no hayas oído hablar: Alex Pérez. Esto no es un buen augurio para las ventas de PPV de esta tarjeta. Dicho esto, Figueiredo es una estrella potencial en ascenso, ya que acaba de coronarse campeón de peso mosca. Se ve absolutamente imbatible hasta ahora con una barbilla de hierro fundido y un poder increíble en sus manos. Creo que esta pelea podría ser corta.

La cartelera, afortunadamente, está apilada. Tienes la oportunidad de ver a Valentina Shevchenko, la mejor luchadora femenina que no se llama Amanda Nunes, defender su título de peso mosca contra Jennifer Maia y Mike Perry enfrentarse a Tim Means tiene el potencial de ser una pelea divertida.

Hay muchas razones para disfrutar de la función.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 255?

Fecha: sábado 21 de noviembre

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica.

UFC 255 se lleva a cabo el sábado 24 de octubre por la noche. Las primeras preliminares comienzan a las 3:30 p.m. ET, seguido de preliminares a las 7 p.m. ET y la cartelera principal de pago por evento a las 10 p.m. ET.

Cartelera UFC 255

Cartelera Principal

Deiveson Figueiredo vs. Alex Perez

Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia

Mike Perry vs. Tim Means

Katlyn Chookagian vs. Cynthia Calvillo

Maurício Rua vs. Paul Craig

Preliminares

Brandon Moreno vs. Brandon Royval

Joaquin Buckley vs. Jordan Wright

Antonina Shevchenko vs. Ariane Lipski

Daniel Rodrigues vs Nicolas Dalby

Primeras Preliminares

Alan Jouban vs. Jared Gooden

Kyle Daukaus vs. Dustin Stoltzfus

Louis Cosce vs. Sasha Palatnikov

Cómo ver UFC 255: Figueiredo vs Pérez

En los Estados Unidos, las preliminares serán por UFC Fight Pass, a partir de las 7 p.m. ET, se transmitirá simultáneamente en UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continúan por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 255 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 255 es de 64,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores pueden pagar un precio de paquete de 84,98 dólares por UFC 255 y una suscripción anual a ESPN +, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la tarjeta principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pasar.

En México y Centroamérica se podrá ver por Fox Premium en su sistema de cable, mientras que en Sudamérica será por ESPN.

Figueiredo viene de una victoria por sumisión dominante sobre Joseph Benavidez para capturar el campeonato vacante de peso mosca en julio.

Es un atacante de mano dura y cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño, también ha obtenido emocionantes victorias contra Tim Elliott, Alexandre Pantoja y John Moraga.

Figueiredo ahora apunta a asegurar su primera defensa exitosa del título con otra actuación espectacular.

Pérez no ha perdido el tiempo desde que se unió a la lista de UFC en 2017, ya que se convierte en el primer firmante de la Serie Contender de Dana White en desafiar por un título de UFC.

Luego de emocionantes victorias contra Jordan Espinosa y Mark De La Rosa, Pérez llamó la atención con su victoria por nocaut técnico en la pantorrilla sobre el contendiente Jussier Formiga en junio.

Pérez ahora apunta a continuar su rápido ascenso destronando a Figueiredo para lograr su sueño de ser campeón de peso mosca de UFC.

Sin duda nos espera una buena cartelera con peleas de no tanto renombre, pero que seguramente nos ofrecerán un buen espectáculo, para los peleadores es una gran oportunidad pensando en el 2021.

