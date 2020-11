Valencia vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga Española 2020-2021

Gran partido tendremos este sábado 28 de noviembre siguiendo con la jornada 11 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Valencia busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los haga escalar puestos, pero recibirán al Atlético de Madrid que saldrá a dar un golpe de autoridad en Mestalla.

Hora y Canal Valencia vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Valencia vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Valencia ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla, por lo que deben hacerse fuertes en casa si aspiran a pelear por competencias europeas. Después de 10 jornadas suman 3 victorias, 3 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Naranjeros vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Alavés en un duelo que perdían 2-0 apenas en 16 minutos, sin embargo con goles de Manu Vallejo y Hugo Guillamón firmaron el 2-2 final.

Por su parte, el Atlético de Madrid está cumpliendo con una gran campaña soñando con volver a levantar el título. En la jornada pasada recibieron al Barcelona logrando vencerlos con gol de Yannick-Ferreira Carrasco, eso los dejó con 6 victorias y 2 empates, con dos juegos empates.

Los Colchoneros tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Lokomotiv Moscú siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Tanto el Valencia como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para seguir en carrera por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Naranjeros novena posición con 12 puntos, mientras que los Colchoneros, de Héctor Herrera, marchan como sublíderes con 20 unidades, aunque con un par de juegos pendientes en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Atlético de Madrid.

