Manchester City vs Burnley EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2020-2021

Abrimos la actividad de este sábado 28 de noviembre en la jornada 10 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo que les permita escalar puestos, pero recibirán a un Burnley que intentará dar la campanada en el Etihad Stadium.

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

El cuadro del Manchester City ha tenido una campaña sumamente complicada que los ha rezagado en la pelea por el título al sumar apenas 3 victorias, 3 empates y caer en un par de ocasiones tras 8 duelos. En la jornada pasada visitaron al Tottenham siendo superados 2-0.

Los Ciudadanos tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde visitaron al Olympiacos logrando doblegarlos con solitaria anotación de Phil Foden.

Por su parte, el Burnley también está teniendo un torneo difícil luchando por no caer en zona de descenso. Ellos igual han disputado 8 juegos con saldo de un triunfo, 2 empates y 5 partidos perdidos.

Los Vinotinto y Oro vienen de sumar su primer triunfo de la campaña en la jornada pasada cuando recibieron al Crystal Palace logrando doblegarlos con solitaria anotación de Chris Wood.

Tanto el Manchester City como el Burnley saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Ciudadanos en la treceava posición con 12 puntos, mientras que los Vinotinto y Oro marchan en el puesto 17 con 5 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Burnley.

