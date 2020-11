Benevento vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Serie A 2020-2021

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este sábado 28 de noviembre siguiendo con la jornada 9 de la Serie A 2020-2021, cuando el Benevento busque aprovechar su condición de local para dar las sorpresa al recibir a una Juventus que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Stadio Comunale Ciro Vigorito.

Hora y Canal Benevento vs Juventus

Sede: Stadio Comunale Ciro Vigorito, Benevento, Campania, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Benevento vs Juventus en VIVO

El cuadro del Benevento ha tenido un arranque de campaña algo irregular manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 8 jornadas suman 3 victorias y han sido derrotados en 5 ocasiones, por lo que en casa intentarán dar la campanada.

Stregoni viene de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron a la Fiorentina logrando doblegarlos con solitaria anotación de Riccardo Importa.

Por su parte, la Juventus ha tenido un torneo algo irregular, no ha mostrado un fútbol sólido y sus números son muestra clara de eso al sumar 4 triunfos y 4 partidos perdidos en 8 fechas. El pasado sábado recibieron al Cagliari logrando doblegarlos 2-0 con doblete de Cristiano Ronaldo.

La Vecchia Signora tuvo actividad a media semana en la Champions League sufriendo más de lo esperado para vencer 2-1 al Ferencváros con gol de Cristiano Ronaldo al 35 y de Álvaro Morata al 90+2.

Tanto el Benevento como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a Stregoni en la catorceava posición con 9 puntos, mientras que la Vecchia Signora marcha en el cuarto puesto al sumar 16 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Benevento vs Juventus.

Benevento vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Serie A 2020-2021