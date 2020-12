Jaiba Brava vs Mineros EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga de Expansión Apertura 2020

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este sábado 5 de diciembre siguiendo con los partidos de vuelta en los Cuartos de Final de la Liga de Expansión Apertura 2020, cuando la Jaiba Brava de Tampico Madero busque aprovechar su condición de local para remontar a unos Mineros que saldrán por el boleto en su visita al Tamaulipas.

Hora y Canal Jaiba Brava vs Mineros

Sede: Estadio Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas

Hora: 7:00 pm

Canal: ESPN, TUDN, Fox Sports y TVC Deportes.

Jaiba Brava vs Mineros en VIVO

El cuadro de la Jaiba Brava fue uno de los protagonistas del campeonato donde concluyó en la sexta posición del rol regular, sin embargo en esta fase final no la han pasado bien al no poder ganar en los 2 juegos disputados.

Por su parte, los Mineros no tuvieron el mejor de sus cierres en el rol regular, sin embargo han cumplido en esta fase final donde han ganado los dos duelos disputados.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado miércoles en el Carlos Vega. En aquel choque Pedro Pedraza puso al frente a Zacatecas, pero Tony López puso el empate para Tampico Madero que parecían rescatar la igualada, sin embargo un gol de Manuel Madrid a un minuto del final le terminó dando la ventaja a los Mineros.

Tanto la Jaiba Brava como los Mineros saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita pensar en la clasificación, no hay margen de error uno avanzará a semifinales y el otro quedará eliminado. Realmente no hay un claro favorito, Tampico Madero está en casa pero Zacatecas llega con la ventaja. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Jaiba Brava vs Mineros.

