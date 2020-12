Dundalk vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Se abre la actividad de este jueves 10 de diciembre en la jornada 6 de la fase de grupos de la Europa League 2020-2021, cuando el Dundalk busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita despedirse con el brazo en alto, pero tendrán que recibir al Arsenal que saldrá a imponer su jerarquía en el Aviva Stadium.

Hora y Canal Dundalk vs Arsenal

Sede: Aviva Stadium, Dublín, Irlanda

Hora: 5:55 pm de Irlanda e Inglaterra. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Dundalk vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Dundalk ha tenido un pobre desempeño en esta Europa League donde ha perdido los 5 partidos que ha disputado y claramente están ya eliminados. En la jornada pasada visitaron al Molde siendo superados 3-1.

The Lilywhites viene con la motivación a tope, ya que el pasado domingo se proclamaron campeones de la FAI Cup al vencer en tiempos extra 2-4 al Shamrock Rovers con hat-trick de David McMillan y uno más de Sean Hoare.

Por su parte, el Arsenal ha cumplido con los pronósticos en esta Liga Europea al tener la clasificación en la bolsa y como líder al ganar los 5 duelos disputados. En la jornada pasada no tuvieron problemas para golear 4-1 al Rapid Viena.

Los Gunners están teniendo un desempeño complicado en la Premimer League donde se ubican en la quinceava posición. El pasado domingo visitaron al Tottenham siendo superados 2-0.

Tanto el Dundalk como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren cerrar con todo, aunque la realidad es que es un duelo de trámite, los Lilywhites intentarán irse con orgullo, aunque los Gunners son amplios favoritos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Dundalk vs Arsenal.

