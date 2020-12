Tweet on Twitter

El Atalanta demostró el gran momento que viven al vencer 1-0 al Ajax en el cierre de la fase de grupos para ambos en la Champions League 2020-2021.

El partido arrancó con dominio del Ajax que intentaba tomar las riendas, pero la realidad es que no había nada de claridad, atacaban como podían, pero el Atalanta estaba bien parado, así, tras 45 minutos había realmente poco que contar para un 0-0 parcial. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, no había nada de claridad en ningún equipo, pero al 79 Ryan Gravenberch se fue expulsado y eso fue aprovechado por el Atalanta que al 85 liquidó el duelo con anotación de Luis Muriel, eso obligó a Ajacieden a volcarse al ataque, pero no hubo más.

En el otro partido del grupo el Liverpool igualó 1-1 ante el Midthylland para quedar como líder con 13 puntos, mientras que Atalanta quedó segundo con 11 unidades, ambos clasificados, y el Ajax terminó tercero con 7 puntos y tendrá que conformarse con la Europa League. Ajax 0-1 Atalanta.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Ajax vs Atalanta 0-1 Jornada 6 Champions League 2020-21