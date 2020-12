Napoli vs Real Sociedad EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 10 de diciembre en la jornada 6 de la fase de grupos de la Europa League 2020-2021, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar y firmar su clasificación, sin embargo tendrán que recibir a la Real Sociedad que no tiene margen de error, necesita salir por el triunfo en la cancha del San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs Real Sociedad

Sede: Estadio San Paolo, Nápoles, Italia

Hora: 6:55 pm de Italia y España. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Napoli vs Real Sociedad en VIVO

El cuadro del Napoli ha cumplido con un buen papel en esta Europa League donde han sumado 3 victorias, un empate y una derrota en 5 jornadas. La semana pasada visitaron al AZ Alkmaar firmando un empate 1-1.

Gli Azzurri está teniendo un torneo muy bueno en la Serie A donde marchan terceros peleando por el título. El pasado domingo visitaron al Crotone logrando una clara victoria 0-4 con goles de Lorenzo Insigne, Chucky Lozano, Diego Demme y Andrea Petagna.

Por su parte, la Real Sociedad ha tenido un buen papel en esta Liga Europea sumando 2 triunfos, 2 empates y apenas han perdido en un choque, sin embargo en la jornada pasada, en casa, no pudieron pasar del empate 2-2 ante el Rijeka y eso los tiene obligados a ganar en esta última fecha.

Los Txuri-Urdin están siendo una de las revelaciones del campeonato en España donde marchan como sublíderes, pero igual vienen de empatar el domingo pasado cuando visitaron al Alavés firmando un 0-0 final.

Tanto el Napoli como la Real Sociedad saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y firmar su clasificación, no hay margen de error en el sector F donde el vencedor avanzará y el perdedor muy probablemente quedará eliminado, mientras que el empate le daría el boleto a Gli Azzurri y prácticamente eliminaría a los españoles. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Real Sociedad.

