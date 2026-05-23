Crystal Palace vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

Pasillo de honor para el nuevo rey de Inglaterra. ¡La última jornada de la Premier League se viste de gala para recibir al flamante campeón, el Arsenal, visitando al Crystal Palace en un derbi londinense lleno de festejo! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras 22 años de espera, los dirigidos por Mikel Arteta por fin cambiaron las medallas de plata por el oro de la Premier League gracias al empate del City a mitad de semana. Así que se tiene preparada una fiesta en el Emirates.

El Arsenal saltará a la cancha con la champaña lista para levantar el trofeo al final del día, buscando cerrar el torneo con 85 puntos en la bolsa. En la jornada pasada vencieron 1-0 al Burnley.

Pero ojo, porque ambos entrenadores están en una posición muy curiosa.

El Crystal Palace tiene la mente puesta en la gran final de la Conference League de la próxima semana, mientras que el Arsenal también se prepara para pelear por la Champions. Se esperan bastantes rotaciones en las alineaciones para cuidar a las estrellas y evitar cualquier lesión.

Los pronósticos ven un partido muy calculador y ameno que podría terminar en un empate debido a los compromisos europeos que ambos tienen en puerta.

Para ti, ¿quién se lleva este último encuentro? ¿Festeja el Arsenal con victoria o el Palace arruina la tarde de los campeones?

Nuestro pronóstico: Vemos muchas rotaciones y festejos del lado del Arsenal, por lo que nos vamos con un empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 23, 2026