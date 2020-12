Callum Smith vs Canelo Álvarez EN VIVO por DAZN en Estados Unidos, Sudamérica e Inglaterra

Tweet on Twitter

Estoy seguro de que Callum Smith, que se enfrentará a Canelo Álvarez esta noche en Texas en DAZN, ha perdido la cabeza, ha roto, ha lanzado bombas F y cosas por el estilo. Pero simplemente no podía imaginarlo mientras le lanzaba preguntas al pugilista de Liverpool el jueves.

Admitió que no le entusiasma aceptar las consultas de los medios, pero lo entiende; cuanto más grande es la pelea, más este tipo de obligaciones tienes que afrontar. “Disfrútelo o no, hay que hacerlo”, dijo Smith 27-0 (19 KO).

Así que aquí hay una para él: lo que es más molesto, hacer ese trabajo en la carretera de 5 a 7 millas cuando prefieres quedarte en la cama y dormir una hora más, o responder preguntas tontas de idiotas de los medios, como, “¿Cómo estuvo ¿acampar?”

“¿Es más aburrido el trabajo en la carretera o los medios? Las cosas de los medios no te ayudarán en la pelea “, respondió Smith.

Veo a algunas personas en las redes sociales eligiendo a Callum para sorprender al Canelo. El desvalido admitió que más personas no le están dando una oportunidad aquí porque no prendió fuego al mundo en su última salida contra John Ryder en noviembre de 2019 (ganó, por UD12, pero mucha gente pensó que los jueces tomaron una L.)

Cómo ver Canelo vs Smith en VIVO

Fecha: sábado 19 de diciembre | Hora de inicio: 8:00 pm ET

Ubicación: Alamodome – San Antonio, TX

Transmisión: DAZN para todo el mundo (Excepto México).

Cobertura en línea: fulbox.com

Callum Smith vs Canelo Álvarez EN VIVO

“100 por ciento, los fanáticos pueden juzgarte de inmediato”, me dijo. “Sé en qué nivel estoy. Creo en mi propia capacidad “.

Este no es el tipo de personalidad que lanza malas palabras y promesas duras, que a menudo se utilizan inconscientemente más para animar al orador que para aumentar la exageración de la pelea. “Acepté esta pelea porque creo que puedo ganar”, insistió.

Lo puse en un aprieto, pidiéndole una predicción, y él respondió: “Creo que gano la pelea. Ya sea que lo supere o lo detenga, no me quedaría aquí sentado si no creyera que no ganaría “.

Tiene una calma tranquila y una personalidad de retroceso. Sencillo, nada atrevido o incendiario en Callum Smith. No se ha estado motivando pensando en las mansiones y los autos que se pueden comprar si baja a Canelo.

“En realidad no, nada de eso, solo estoy concentrado en ganar la pelea, ser lo mejor que puedo ser. Las cosas glamorosas, esa nunca ha sido mi motivación, todo lo que vendría de tal victoria. No todo el coche o los relojes “.

La parte de la preparación que lo incluyó eligiendo el cerebro del hermano mayor Liam, quien se enfrentó a Canelo en 2016, fue igualmente discreta. No se sentaron y volvieron a ver la pelea, diseccionando juntos. “Fue más extraoficial, simplemente tomando pequeños fragmentos aquí y allá, haciendo que las cosas estén al tanto”.

My Three Cents: Callum no proporcionará flashbacks a Rocky Fielding, otro británico, también oriundo de Liverpool, a quien Canelo demolió en diciembre de 2018. Tendrá sus momentos en los que su altura está trabajando para él. Creo que Canelo será paciente y recopilará muchos golpes, a su manera tranquila y serena.

Cinco de las últimas seis peleas de Canelo han ido al round 11 o después. La barbilla de Callum no ha demostrado ser débil, lo que me hace pensar que no se unirá a Fielding como víctima de un paro en las primeras rondas. Canelo tampoco es del tipo que atiende su desempeño a los deseos de los ejecutivos o los fanáticos. Creo que es una apuesta segura que veamos algunas rondas cerradas, y Smith se aprovecha sólidamente esta noche.

Pero probará de la copa L por primera vez, por decisión. Lo que funcionó ofensivamente contra George Groves no funcionará tan bien contra Canelo, quien tiene mucha, mucha más confianza en su mentón. Los contraataques que aterrizó Groves, que aterrizó John Ryder, de Canelo picarán mucho más. Las aperturas que vio Nieky Holzken, Canelo verá y explotará mucho más. El poder que registró contra Hassan N’Dam no hará que Canelo parpadee con fuerza. La falta de altura de Jhn Ryder no pareció lastimarlo demasiado contra Callum …

Entiendes mi deriva. ¿Qué les parece, lectores?