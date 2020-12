Atalanta vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Buen partido tendremos este domingo 20 de diciembre en la jornada 13 de la Serie A 2020-2021, cuando el Atalanta busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo que los meta a la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a la Roma que saldrá decidido a llevarse el botín del Atletico Azzurri d’Italia.

Hora y Canal Atalanta vs Roma

Sede: Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Lombardía, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Atalanta vs Roma en VIVO

El cuadro del Atalanta ha tenido una campaña irregular para sus expectativas, por lo que les urge mejorar y más jugando en casa. Después de 11 duelos suman 5 victorias, 3 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones.

La Dea viene de un gran empate en la jornada pasada, a media semana, cuando visitaron a la Juventus en un choque donde Remo Freuler logró poner el empate 1-1 y Gollini detuvo un penal a CR7 para mantener la igualada.

Por su parte, la Roma ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por los primeros puestos de la tabla. Ellos han cosechado 7 triunfos, 3 empates y han caído en un par de ocasiones, por lo que intentarán seguir con esa gran inercia.

La Loba viene de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Torino logrando doblegarlos 3-1 con anotaciones de Henrij Mjitaryán, Jordan Veretout y Lorenzo Pellegrini.

Tanto el Atalanta como la Roma saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos ya que ambos tienen que ser protagonistas; en la tabla general encontramos a La Dea en la octava posición con 18 puntos, mientras que La Loba marcha cuarto con 24 unidades en la Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Roma.

