Granada vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga Española 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 20 de diciembre en la jornada 14 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Granada busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita consolidarse en zona europea, pero recibirán a Betis que intentará salir con el botín de Los Cármenes.

Hora y Canal Granada vs Betis

Sede: Estadio Nuevo Los Cármenes, Granada, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Granada vs Betis en VIVO

El cuadro del Granada está cumpliendo con una buena campaña manteniéndose en la pelea por competencias europeas. En la jornada pasada lograron vencer 0-1 a Elche para colocarse con 5 victorias, 3 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Nazaríes tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey donde visitaron al AD San Juan logrando vencerlos 0-2 con goles de Kenedy y Jorge Molina.

Por su parte, el Betis está teniendo un torneo muy irregular y sus números son muestra clara de eso al sumar 5 triunfos, un empate y han perdido en 7 choques. Su único empate fue justamente en la jornada pasada cuando igualaron 1-1 ante el Villarreal.

Los Béticos también tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey donde visitaron UCAM Murcia logrando vencerlos 0-2 con goles de Montoya y Guido Rodríguez.

Tanto el Granada como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les perimta dar un paso en al pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Nazaríes en la séptima posición con 18 puntos, mientras que los Béticos, de Diego Lainez y Andrés Guardado, marchan en el décimo lugar de LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Granada vs Betis.

