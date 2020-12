Manchester United vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2020-21

Gran partido tendremos este domingo 20 de diciembre en la jornada 14 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los meta a la pelea por la Champions, pero recibirán al Leeds United que intentará sorprender en Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Leeds

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Leeds en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña irregular, les urge ser más sólidos en casa para pelear por los primeros puestos. Después de 12 duelos han sumado 7 triunfos, 2 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones.

Los Red Devils vienen de una buena victoria en la jornada pasada, a media semana, cuando visitaron al Sheffield United logrando vencerlos 2-3 con doblete de Marcus Rashford y uno más de Anthony Martial.

Por su parte, el Leeds United ha tenido una campaña irregular manteniéndose lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos suman 5 triunfos, 2 empates y han caído en 6 choques.

The Whites viene de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Newcastle logrando doblegarlos 5-2 con anotaciones de Patrick Bamford, Rodrigo Moreno, Stuart Dallas, Ezgjan Alioski y Jack Harrison.

Tanto el Manchester United como el Leeds saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la sexta posición con 23 puntos, mientras que The Whites se ubica en el treceavo lugar con 17 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Leeds.

Manchester United vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2020-21