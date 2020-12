Canelo Álvarez vs Callum Smith EN VIVO por Box Azteca y TUDN en México

Si miras las fotos del enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Callum Smith esta semana, puedes ver cuánto más grande es Smith que el peleador número uno libra por libra del mundo. Smith, de 6 pies 3 pulgadas, se eleva sobre Álvarez 5-9, y las imágenes dan una buena comparación con la desventaja de tamaño que Álvarez tendrá que enfrentar este sábado. Dicho esto, aquí está todo lo que necesita saber sobre Canelo Álvarez vs. Callum Smith.

Álvarez, el actual campeón de peso mediano de las 160 libras, busca conquistar la división de las 168 libras al vencer a Smith, que es el campeón. A pesar de que no ha peleado en 13 meses, el descanso más largo de su carrera, Álvarez no estaba buscando enredarse con un oponente de nivel B o C a su regreso. Quería al campeón.

“Quiero ganar en el nivel 168 y sé que Smith es el mejor”, me dijo Álvarez esta semana. “A ese nivel, es una pelea difícil. Estoy emocionado de subir al ring y ver qué sale de él. … No sé si he terminado en el peso mediano. Pero mi enfoque en este momento es vencer al mejor en 168 y ver a dónde me lleva “.

Ya sea que se trate de una tercera pelea contra Gennadiy Golovkin (una opción que Álvarez dijo que todavía es una posibilidad) o la oportunidad de unificar los cinturones de peso súper mediano peleando contra Billy Joe Saunders y Caleb Plant, eso sigue siendo una incógnita. Eso se debe en parte a que Smith, a pesar de su condición de desvalido, tiene una posibilidad real de vencer a Álvarez.

“Siempre he sentido que la mejor versión de mí puede vencer a cualquiera en el mundo. Entro al ring creyendo que puedo vencer a cualquiera, y eso incluye a Canelo ”, dijo Smith, a través de William Hill. “… Soy el número uno en el mundo, no me han elegido de la nada y no me han dado una oportunidad al azar. Merezco estar en esta pelea. Ahora es el momento de demostrar que no solo soy un campeón mundial, sino que puedo competir a nivel de élite “.

Pero solo porque Smith sea físicamente más grande que Álvarez, eso no significa que Álvarez se sienta intimidado. Es el mejor del mundo, y cada vez que sube al ring, parece que mejora un poco. Mientras tanto, Smith viene de una victoria nada impresionante contra John Ryder. Smith tendrá que ser mucho mejor el sábado por la noche para lograr la mayor victoria de su carrera.

Aquí hay más información sobre el enfrentamiento de Canelo Alvarez contra Callum Smith que los espectadores mexicanos pueden ver el sábado por la noche en Box Azteca y TUDN a partir de las 9:00 pm del centro de México sin costo alguno.

Canelo Álvarez vs Callum Smith EN VIVO

Aparte de una derrota por decisión mayoritaria ante Floyd Mayweather, el mejor peleador del mundo en ese momento, el récord de Álvarez es un prístino 53-1-2 con 36 KOs. Bueno, también hubo un empate con Gennadiy Golovkin en 2017 que la mayoría de los observadores creen que Álvarez perdió y otra pelea incluso mucho antes en su carrera. Pero aún así, tengo pocas dudas de que Álvarez es el mejor peleador del mundo hoy en día, especialmente después de vencer a los mejores oponentes Daniel Jacobs y Kovalev en sus últimas dos peleas.

A pesar de su mala actuación en su última pelea contra John Ryder, Smith ha sido impresionante durante sus ocho años de carrera. Smith derrotó a Rocky Fielding en el primer round en 2015 (a Álvarez le tomó tres rounds lograr la misma hazaña en 2018), y en sus dos victorias más destacadas, Smith noqueó a George Groves y Hassan N’Dam. Smith tiene marca de 27-0 con 19 KOs.

Predicción Canelo Alvarez vs Callum Smith

Esta pelea podría ser muy dura para Álvarez. Smith es fuerte y grande, y tiene habilidades de clase mundial. Álvarez quería lo mejor en 168, y Smith probablemente sea exactamente eso. Pero no creo que nadie en 168 o menos pueda vencer a Álvarez en este momento de su carrera. Es demasiado bueno, demasiado fuerte y demasiado inteligente. Tomará algún tiempo desgastar a Smith, pero creo que Álvarez lo noqueará en el décimo asalto.