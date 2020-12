Arsenal vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Copa de la Liga 2020-21

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este martes 22 de diciembre en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2020-2021 en Inglaterra, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para ganar y avanzar, sin embargo tendrán que recibir al Manchester City que saldrá a imponer su calidad en el Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Manchester City

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 pm de Reino Unido. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Arsenal vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Arsenal está teniendo una campaña realmente decepcionante en la Premier League donde marchan en la quinceava posición. Vienen de una dura derrota el sábado pasado cuando cayeron 2-1 en su visita al Everton.

Los Gunners sorprendieron en los Octavos de Final donde visitaron Anfield para medirse al Liverpool en un duelo cerrado que concluyó con empate 0-0 en el tiempo regular teniendo que llegar hasta los penales donde finalmente se quedaron con el triunfo 5-4.

Por su parte, el Manchester City tampoco está teniendo una buena campaña en la Premier donde marchan séptimos, aunque con un duelo pendiente. El sábado pasado visitaron al Southampton sufriendo para vencerlos con solitaria anotación de Raheem Sterling.

Los Citizens no tuvieron demasiados problemas en los octavos de final donde visitaron al Burnley logrando un claro triunfo 0-3 con doblete de Raheem Sterling y uno más de Ferran Torres.

Tanto el Arsenal como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de avanzar, no hay margen de error hay que recordar que es a duelo único, el vencedor estará en semifinales y el perdedor quedará eliminado, no hay un claro favorito. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Manchester City.

Arsenal vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Copa de la Liga 2020-21