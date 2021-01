Chelsea vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 3 de enero cerrando la jornada 17 de la Premier League 2020-2021, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán al Manchester City que saldrá a imponer su calidad en su visita al Stamford Bridge.

Como llegan los equipos

El cuadro del Chelsea ha tenido una campaña irregular viniendo a menos en el cierre de año, por lo que ahora esperan que este 2021 sea mejor. Después de 16 jornadas suman 7 victorias, 5 empates y han sido vencidos en 4 choques.

Los Blues vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Aston Villa en un duelo donde Olivier Giroud los puso al frente al 34, pero los terminaron empatando para el 1-1 final.

Por su parte, el Manchester City tampoco ha tenido el torneo que hubiesen querido hasta ahora y realmente necesitarán un 2021 perfecto para aspirar al título. Ellos suman también 7 triunfos, 5 empates y han perdido en un par de choques, con dos juegos pendientes.

Los Ciudadanos vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Newcastle logrando doblegarlos 2-0 con anotaciones de Ilkay Gundogan y Ferran Torres.

Tanto el Chelsea como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos y arrancar el 2021 de buena manera; en la tabla general encontramos a los Blues en la sexta posición con 26 puntos, mientras que los Citizens son octavos también con 26 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 25 de junio en la campaña pasada en Stamford Bridge. En aquel choque los Blues lograron llevarse el triunfo 2-1 con anotaciones de Christian Pulisic y Willian.

Hora y Canal Chelsea vs Manchester City

El juego entre Chelsea vs Manchester City se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Manchester City vs Chelsea en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chelsea vs Manchester City en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán obligados a ganar, no hay margen de error en este arranque de año si todavía quieren seguir en carrera por el liderato. En los pronósticos los Blues son muy ligeros favoritos al estar en casa, pero los Citizens tienen el plantel para pensar en el triunfo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Manchester City.

Chelsea vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2020-21