Alavés vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga Española 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 3 de enero siguiendo con la jornada 17 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Alavés busque aprovechar su condición de local para arrancar el año con el pie derecho, pero tendrán que recibir a un Atlético de Madrid que saldrá decidido a imponer su jerarquía y quedarse con el botín en el Mendizorroza.

Sede: Estadio de Mendizorroza, Vitoria, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Alavés vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Alavés ha tenido una campaña complicada hasta ahora peleando en la parte baja de la tabla ya que en 16 jornadas apenas han podido ganar en 4 ocasiones, por 6 empates y han sido vencidos en otros 6 choques, por lo que esperan arrancar el año con el pie derecho.

Los Babazorroz vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Osasuna en un choque donde su rival se quedó con 10 desde el minuto 8, sin embargo apenas alcanzaron el 1-1 con anotación de Lucas Pérez de penal.

Por su parte, el Atlético de Madrid está cumpliendo con una gran campaña que los tiene como los máximos candidatos al título tras sumar 11 triunfos, 2 empates y un partido perdido, con dos juegos pendientes todavía.

Los Colchoneros vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Getafe en un choque realmente cerrado, pero que lograron definir a su favor gracias a solitaria anotación de Luis Suárez.

Tanto el Alavés como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita iniciar el año con el pie derecho; en la tabla general encontramos a los Babazorroz en la treceava posición con 18 puntos, mientras que los Colchoneros son líderes con 35 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Alavés vs Atlético de Madrid.

Alavés vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga Española 2020-21