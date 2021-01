Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2021

Tweet on Twitter

Será un domingo nervioso para los Cleveland Browns cuando reciban a los Pittsburgh Steelers con un puesto en los playoffs en juego. En pocas palabras, una victoria o una derrota de Indy los lleva a la postemporada. Sin embargo, hay algunos escenarios más complicados, como una derrota de los Browns y los Titans y una victoria de los Colts, Ravens y Dolphins o un empate y la derrota de los Browns de uno de los otros equipos.

En el camino de Cleveland está Mason Rudolph y un equipo de Pittsburgh que contará con varios suplentes. Los Steelers técnicamente podrían pasar del tercer puesto de la AFC al segundo sembrado con una victoria si los Bills pierden o empatan (o un empate propio si los Bills pierden), pero sin un BYE en la línea, el entrenador en jefe Mike Tomlin determinó que la salud de su equipo era más importante que la siembra.

Estos equipos jugaron en la Semana 5 con los Steelers ganando 38-7 en casa en un juego que vio a James Conner correr por más de 100 yardas mientras la defensa mantuvo a Baker Mayfield a solo 119 yardas aéreas. Por supuesto, el enfrentamiento más importante fue el año pasado cuando Rudolph estaba debajo del centro y Myles Garrett lo golpeó en la cabeza con su casco.

Los Steelers vienen de un gran esfuerzo en la segunda mitad en el que superaron a los Colts 21-3 en su camino hacia una victoria 28-24 que les permitió descansar a los jugadores esta semana. Big Ben lanzó para 342 yardas y tres touchdowns en la victoria mientras la defensa forzó dos pérdidas de balón en la victoria. Detuvo una racha de tres derrotas consecutivas que hizo que el equipo y sus fanáticos se preocuparan por el futuro. JuJu Smith-Schuster fue el receptor líder con nueve recepciones.

Los Browns simplemente estarán felices de tener receptores abiertos disponibles para este juego después de jugar contra los Jets sin un solo WR sin un equipo de práctica en la lista. Nick Chubb logró solo 28 yardas por tierra, mientras que Austin Hooper, Harrison Bryant y David Njoku se combinaron para 14 recepciones en la derrota. La defensa cedió 333 yardas y no pudo forzar una pérdida de balón contra un equipo de Nueva York que aparentemente estaba tratando de perder.

Hora y Canal Browns vs Steelers

Inicio: domingo 3 de enero a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Browns -10

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

En mi opinión, fue una decisión bastante fácil sentar a Ben Roethlisberger ya que los Steelers han tenido un calendario desordenado y debían tomarse un tiempo libre que se quemaron al principio de la temporada. Este es su sexto juego en poco más de un mes, y si las cosas se alinean correctamente, existe la posibilidad de que puedan ver al mismo equipo de los Browns en la Ronda de Comodines, así que ¿por qué no mantener algunas cosas ocultas?

Mientras tanto, para Cleveland, ¿dónde está su cabeza en un juego que esencialmente necesitan ganar, y deberían ganar, considerando quién está en la alineación? Esto no debería haber sido un problema con una victoria sobre los humildes Jets. En cambio, no tenían receptores abiertos y jugaron planos en el proceso. Es solo el segundo juego en casa de los Browns desde el 29 de noviembre. Cleveland también está lidiando con su propio brote de COVID-19. Se espera que los Browns recuperen a algunos jugadores que no tenían la semana pasada (los receptores abiertos), pero ha habido varios aspectos positivos nuevos esta semana, por lo que es posible que tampoco estén con toda su fuerza este domingo.

2. Vuelva a encarrilar la ofensiva de los Browns

Mayfield lanzó el balón más de lo que había hecho durante toda la temporada en diciembre, ya que lo lanzó 165 veces. Tuvo su mejor porcentaje de pases completos con 65.5 por ciento, pero los Browns tienen más éxito cuando favorecen su juego terrestre más que el ataque aéreo. Chubb no ha corrido más de 100 yardas desde la victoria sobre Jacksonville cuando anotó 144. Kareem Hunt también ha tenido problemas en la recta final, por lo que es importante que ambos entren en enero.

Es un poco misterioso qué tan bien los Steelers los frenarán considerando los titulares en reposo y las lesiones acumuladas durante la temporada. Ocupan el segundo lugar en defensa de pase y el octavo en defensa de prisa, y están empatados en la mayor cantidad de puntos de la NFL. Los Browns deben sentirse aliviados de no enfrentar a T.J. Watt y Cameron Heyward esta semana.

3. Resistencia de los Steelers

Sí, la pregunta de quién estará en la alineación de los Steelers es muy importante. Tomlin ya anunció que “Qué momento para estar vivo” y Heyward no jugará, pero otras estrellas pueden quedarse fuera por completo o después de algunas series. ¿Qué hay de Stephon Tuitt (10.0 capturas) y Minkah Fitzpatrick (74 tacleadas, cuatro intercepciones)? ¿Rudolph tendrá las armas habituales con las que trabajar en la ofensiva como Conner, Smith-Schuster, Chase Claypool y Diontae Johnson?

Algunas personas pueden decir que es un mal movimiento que los Steelers no jueguen con sus estrellas considerando la reciente racha perdedora, pero yo soy más un tipo de descanso contra óxido. Solo recuerde el año pasado que los Ravens vencieron a los Steelers en una situación obligada el año pasado con Robert Griffin III en el centro, por lo que no es garantía de que el equipo desesperado derrote al equipo de descanso.

Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers en VIVO

Cleveland ganará este, pero no será fácil. Los Browns no se han hecho muchos favores con su juego últimamente. Lucharon para alejar a los Jaguars en la carretera y, por supuesto, vienen de una derrota ante los Jets. Sin embargo, son buenas noticias, ya que el margen de la victoria no importa (excepto para los jugadores). Cleveland se dirige a los playoffs el domingo.

Predicción: Browns 24, Steelers 17