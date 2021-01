Ryan García vs Luke Campbell EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Tweet on Twitter

Ryan García tiene la oportunidad de demostrar este sábado 2 de enero que realmente está entre los mejores en peso ligero. Cuando los observadores discuten sobre las jóvenes estrellas en las 135 libras, García ciertamente se involucra en la conversación con Teófimo López, Devin Haney y Gervonta “Tank” Davis. Pero a diferencia de los otros tres, García nunca ha tenido un título mundial y, a diferencia de López y Davis, García no tiene una victoria contra un oponente de clase mundial. Ahí es donde entra Luke Campbell el sábado. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre Ryan García contra Luke Campbell, incluidas las probabilidades, sus récords y una predicción sobre quién ganará.

Aunque García viene de victorias consecutivas por nocaut en el primer asalto contra oponentes sólidos, nunca se enfrentó a un talento como Campbell en las filas profesionales. Y parece que Campbell, medallista de oro olímpico de 2012, no está impresionado con su oponente, desestimando los emocionantes videos de entrenamiento que García ha publicado a sus casi 8 millones de seguidores de Instagram.

“Hay muchos niños que pueden golpear las almohadillas rápidamente, pero no se ven bien en el ring. Puedes lanzar 1,000 uppercuts en 5 segundos en las almohadillas ”, le dijo Campbell a ESPN. “Pero no es real. No hay nadie frente a ti tratando de arrancarte la cabeza, solo alguien sosteniendo las almohadillas “.

García no aprecia esos sentimientos.

“Me siento muy faltado al respeto por Luke”, dijo García recientemente. “Toda esa falta de respeto, todo ese odio y toda esa envidia lo cegará. Luke es solo el primero. Me siento mal por Luke. Es solo el primero de mis oponentes que se va a poner mal. Soy mayor, más fuerte y estoy entrando en mí mismo. Ya sentí que estaba entrando en mí mismo para la pelea de [Francisco] Fonseca. Estaba en racha y listo para asumir el control. … No puedo esperar para castigar a Luke Campbell. Quiero romperle el ojo. Quiero romperle los huesos. Quiero romper todo con él “.

Hora y Canal Ryan García vs Luke Campbell

Sede: American Airlines Center, Dallas, Texas

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México.

Canal: DAZN

Ryan García vs Luke Campbell en VIVO

García es perfecto hasta ahora en su carrera, con un récord de 20-0 con 17 KOs, y desde que comenzó a entrenar con Eddy Reynoso, demolió al ex retador al título Francisco Fonseca y Romero Duno en el primer round. García ha mejorado inmensamente en el último año, y aunque nunca se ha enfrentado a un peleador del calibre de Campbell, esa es una gran razón por la que García es un sólido favorito en las apuestas.

Campbell, mientras tanto, tiene marca de 20-3 con 16 KOs, y aunque se enfrentó a oponentes mucho mejores que García, también perdió ante los luchadores de alto nivel. Pero le dio a Vasiliy Lomachenko un poco de problemas antes de sucumbir por decisión al entonces luchador número 1 libra por libra en 2019, y perdió por decisión dividida ante Jorge Linares. Campbell nunca ha ganado un título mundial, pero ciertamente tiene el talento suficiente para hacerlo. Tiene 33 años, así que si pretende llegar a ese nivel, necesita vencer a García.

Predicción de Ryan García vs Luke Campbell

Si confío en algo sobre este enfrentamiento, es que García no continuará con su racha de nocauts en el primer asalto contra Campbell. Pero creo que se llevará la victoria. Estoy realmente impresionado por la agresión y el poder de García desde que se conectó con Reynoso, y estoy interesado en ver si puede aplastar a Campbell, quien ha sido derribado varias veces en su carrera pero nunca ha sido detenido.

Combine la actitud de García con la edad avanzada de Campbell y el hecho de que Campbell no ha subido al ring en 16 meses, y creo que García lo hará posible. Digamos, García por KO en el octavo asalto.