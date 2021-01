Fulham vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Buen partido tendremos este sábado 16 de enero en la jornada 19 de la Premier League 2020-2021, cuando el Fulham busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa y tomar un respiro en la pelea por la salvación, pero tendrán que recibir al Chelsea que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Craven Cottage.

Hora y Canal Fulham vs Chelsea

Sede: Craven Cottage, Hammersmith, Fulham, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 3:30 pm de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Fulham vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Fulham está teniendo una campaña complicada luchando en la parte baja de la tabla, aunque es un hecho que han dejado mejores sensaciones en las últimas semanas. Después de 16 duelos suman 2 triunfos, 6 empates y han sido vencidos en 8 ocasiones.

Los Cottagers vienen de un buen empate el miércoles pasado cuando visitaron al Tottenham alcanzando un gran 1-1 con anotación de Ivan Cavaleiro.

Por su parte, el Chelsea está decepcionante tras un gran arranque, pero se han desplomado de manera increíble y una muestra fue la jornada pasada cuando cayeron en casa 1-3 ante el Manchester City, eso los dejó con 7 victorias, 5 empates y 5 partidos perdidos.

Los Blues tuvieron su último partido el pasado domingo en la FA Cup donde no tuvieron demasiadas complicaciones para vencer 4-0 al Morecambe con anotaciones de Mason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi y Kai Havertz.

Tanto el Fulham como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Cottagers en la posición 18 con 12 puntos, mientras que los Blues se ubican en el noveno puesto con 26 unidades, aunque ambos con duelos pendientes en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Fulham vs Chelsea.

Fulham vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Premier League 2020-21