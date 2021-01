Tweet on Twitter

Share on Facebook

Las Chivas y el Toluca firmaron un intenso, pero poco claro empate 1-1 en la jornada 2 del Torneo Clausura 2021 en el Akron.

El partido arrancó de manera pareja, ambos luchaban por tomar las riendas pero ninguno era muy claro, al 21 Alexis Vega sacó centro que César Huerta no pudo definir de cabeza, pero apenas 2 minutos después Jesús Molina apareció de cabeza para el 1-0, sin embargo apenas 2 minutos después Kevin Castañeda aprovechó un balón en los linderos del área para poner el 1-1, tras eso el choque seguía cerrado, las Chivas buscaban, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo la paridad se mantenía con ambos buscando hacer daño, pero ninguno lograba imponer condiciones, los minutos pasaban con algunos intentos sobretodo del lado del Rebaño Sagrado, pero finalmente el gol del triunfo no llegó a ningún arco.

Con este empate las Chivas sumaron su segundo punto, mientras que Toluca se colocó con 4 unidades. En actividad de la fecha 3 de la Liga MX, el Guadalajara visitará al Atlético San Luis el jueves, mientras que los Diablos Rojos recibirán al Necaxa tres días después. Chivas 1-1 Toluca.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chivas vs Toluca 1-1 Jornada 2 Torneo Clausura 2021