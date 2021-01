Tweet on Twitter

El Napoli falló un penal en los últimos minutos y eso les costó caer derrotados 2-0 ante la Juventus en la Supercopa de Italia 2020-21.

El partido arrancó de manera muy intensa, ambos equipos buscaban tomar las riendas pero no había mucha claridad, parecía que Juventus empezaba a tomar las riendas, pero el Napoli reaccionaba con un Chucky Lozano participativo, la realidad es que tras 45 minutos teníamos un intenso empate 0-0 con algunas oportunidades sin mucha claridad. Para el segundo tiempo la Juventus salió mejor, al 46 Bernardeschi estuvo a nada del 1-0, al 54 Cristiano Ronaldo estuvo cerca, finalmente la presión rindió frutos al 64 con CR7 que no perdonó en un tiro de esquina para el 1-0, eso obligó al Napoli a adelantar lineas, pero no podían generar nada, hasta que al 78 un claro penal parecía sería la gran oportunidad, pero Lorenzo Insigne la mandó por un lado sellando la derrota de los napolitanos, ya al 90+5 en un contragolpe Álvaro Morata puso el 2-0 final.

Así, la Juventus se proclamó campeón de la Supercopa de Italia dejando muy dolido al Napoli. La Vecchia Signora volverá a la actividad el próximo domingo recibiendo al Bolonia, mismo día en que Gli Azzurri visitará al Hellas Verona, ambos por la Serie A. Juventus 2-0 Napoli.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juventus vs Napoli 2-0 Final Supercopa de Italia 2021