Cádiz vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Liga Española 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 31 de enero siguiendo con la jornada 21 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Cádiz busque aprovechar su condición de local y dar la campanada al recibir a un Atlético de Madrid que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Ramón de Carranza.

Hora y Canal Cádiz vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Ramón de Carranza, Cádiz, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Cádiz vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Cádiz está cumpliendo con una buena temporada en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo, aunque saben que no pueden aflojar. Después de 20 jornadas han cosechado 6 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 8 ocasiones.

La Banda viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Sevilla siendo aplastados 3-0, por lo que tienen mucho que mejorar.

Por su parte, el Atlético de Madrid está cumpliendo con una temporada espectacular que los tiene como los máximos candidatos al título, pero tampoco pueden aflojar. Ellos únicamente han disputado 18 juegos sumando 15 victorias, 2 empates y apenas han perdido en un juego.

Los Colchoneros vienen de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Valencia logrando doblegarlos 3-1 con anotaciones de Joao Félix, Luis Suárez y Ángel Correa.

Tanto el Cádiz como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que para ambos sería vital el ganar para seguir en carrera por sus respectivos objetivos, aunque claramente en los pronósticos los Colchoneros, donde Héctor Herrera podría volver a tener minutos, son favoritos al llegar como líderes con 47 puntos, pero La Banda se ubica en el onceavo puesto con 24 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cádiz vs Atlético de Madrid.

Cádiz vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Liga Española 2020-21