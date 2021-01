El Barcelona sumó una valiosa victoria 2-1 sobre el Athletic Bilbao en la jornada 21 de la Liga Española 2020-2021.

El partido arrancó con dominio del Barcelona que tuvo la primera con Leo Messi apenas a los 4 minutos pero Unai Simón salvaba al arco, los culés apretaban y finalmente al 19 en un tiro libre apareció Leo Messi con una soberbia ejecución para el 1-0, el Athletic Bilbao no reaccionaba, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corrían 3 minutos cuando Raúl García mandó un centro que Jordi Alba desvió a su propio arco para poner el empate, 4 minutos después el Athletic Bilbao estuvo cerca del segundo, poco a poco el Barcelona recuperaba el control y al 74 Mingueza sirvió a Antoine Griezmann que no perdonó para devolver la ventaja al Barcelona, eso obligó a los Leones a irse al ataque, al 78 Iñaki Williams, de cabeza, estuvo cerca, sin embargo el empate finalmente no llegó.

Con esta victoria el Barcelona arribó a 40 puntos colocándose como sublíder general, mientras que Athletic Bilbao se quedó con 24 unidades en la onceava posición de LaLiga. Los Blaugranas visitarán a Granada el miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey. Barcelona 2-1 Athletic Bilbao.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Barcelona vs Athletic Bilbao 2-1 Liga Española 2020-2021