Leones Negros vs Venados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga de Expansión Clausura 2021

Se cierran las emociones de este jueves 11 de febrero en la jornada 5 de la Liga de Expansión Clausura 2021 con dos equipos necesitados, ya que los Leones Negros vuelven a casa con la misión de sumar su primer triunfo de la competencia, pero tendrán que recibir a unos Venados que también llegan con la obligación de llevarse las tres unidades en la cancha del Jalisco.

Hora y Canal Leones Negros vs Venados

Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Hora: 9:00 pm

Canal: TUDN

Leones Negros vs Venados en VIVO

El cuadro de los Leones Negros ha tenido un arranque de campaña decepcionante al no poder ganar todavía en 4 fechas, por lo que en casa es vital el llevarse las tres unidades si no quieren rezagarse en la pelea por la clasificación.

La U de G viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a los Pumas Tabasco siendo superados 2-0 y acrecentando la crisis del arranque, pero saben que todavía hay tiempo de recuperarse.

Por su parte, los Venados no pueden presumir un mejor inicio de temporada al tampoco haber ganado con dos empates pero una sola derrota dado que han disputado 3 juegos únicamente.

Yucatán viene de un amargo empate en su último partido cuando recibieron a los Alebrijes en un duelo en el que Luis Madrigal y Raúl Torres los pusieron al frente en un par de ocasiones, pero en ambos los alcanzaron para el 2-2 final.

Tanto los Leones Negros como los Venados saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y tomar un respiro en este arranque de campaña, no hay margen de error si no quieren rezagarse; en la tabla general encontramos a la U de G en el penúltimo puesto con 2 puntos, mientras que Yucatán está un par de puestos arriba también con 2 unidades en esta Liga de Expansión. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leones Negros vs Venados.

Leones Negros vs Venados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga de Expansión Clausura 2021