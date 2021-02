UFC 258 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Usman vs Burns en Directo?

Después de dos intentos fallidos de meter a Gilbert Burns en el octágono con el campeón de peso welter Kamaru Usman, los dos parecen finalmente listos para enfrentarse este sábado 14 de febrero en Las Vegas en el evento principal de UFC 258. Los compañeros de equipo convertidos en rivales se enfrentarán con el cinturón en disputa y con Burns tratando de acabar con el récord perfecto del campeón en UFC.

Por supuesto, el enfrentamiento del evento principal entre Burns y Usman no es la única pelea en la cartelera, y las 12 peleas programadas para llevarse a cabo dentro del UFC APEX son significativas para su división, desde luchadores jóvenes que buscan dejar su huella, hasta algunos de los luchadores más experimentados en la lista a los dos hombres que compiten por el cinturón.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 258?

Fecha: sábado 14 de febrero

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica.

Cartelera UFC 258

Cartelera estelar:

170 lbs.: Kamaru Usman vs Gilbert Burns

125 lbs.: Maycee Barber vs Alexa Grasso

185 lbs.: Kelvin Gastelum vs Ian Heinisch

185 lbs.: Julian Marquez vs Maki Pitolo

140 lbs.: Andre Ewell vs Chris Gutierrez

Cartelera Preliminar:

155 lbs.: Bobby Green vs Jim Miller

185 lbs.: Anthony Hernández vs Rodolfo Vieira

170 lbs.: Dhiego Lima vs Belal Muhammad

135 lbs.: Brian Kelleher vs Ricky Simon

Cartelera Primeras preliminares:

125 lbs.: Miranda Maverick vs Gillian Robertson

170 lbs.: Gabe Green vs Phil Rowe

115 lbs.: Mallory Martin vs Polyana Viana

Cómo ver UFC 258: Usman vs Burns

En los Estados Unidos, las primeras preliminares se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 258 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 258 es de 64,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 84,98 dólares por UFC 258 y una suscripción anual a ESPN +, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México y Centroamérica se podrá ver por Fox Premium en su sistema de cable, mientras que en Sudamérica será por ESPN.

UFC 258 en VIVO

Después de atravesar las primeras ocho peleas de su carrera profesional con siete victorias por KO, Barber (8-1) sufrió la primera derrota de su carrera en enero de 2020 cuando fue vencida por decisión por Roxanne Modafferi. La rodilla de Barber se lesionó en la pelea con Modafferi, dejándola al margen durante un año para recuperarse antes de ser preparada para enfrentar a Grasso (12-3). Durante las últimas siete peleas de Grasso, ha alternado victorias y derrotas, y más recientemente obtuvo una victoria por decisión sobre Ji Yeon Kim en agosto. Mientras que Barber tiene siete KO’s en su carrera, Alexa Grasso tiene solo cuatro en casi el doble de peleas, con ocho de sus victorias por decisión. La perdedora de esta pelea corre el riesgo de caer fuera de la clasificación oficial de UFC en peso mosca.

Desde que se unió a UFC, Usman (17-1) ha sido uno de los peleadores más dominantes en el roster, con un récord perfecto de 12-0 en el octágono. Usman ganó el título de peso welter con una paliza unilateral a Tyron Woodley en marzo de 2019. Podría decirse que la pelea más grande de su carrera fue la siguiente, ya que Usman enfrentó al odiado rival Colby Covington, ganando la emocionante pelea por TKO en el quinto asalto. Usman estaba listo para enfrentar a Burns en el evento principal de UFC 251 en julio de 2020, pero Burns dio positivo por COVID-19, lo que llevó a Jorge Masvidal a intervenir en poco tiempo. Usman manejó fácilmente a Masvidal a través de un ataque basado en la lucha que neutralizó al temido atacante.

Burns (19-3) fue una de las estrellas emergentes de la era COVID-19 de UFC, anotando victorias desiguales sobre Demian Maia y Tyron Woodley en 2020 para ganar una oportunidad por el título. Esas victorias llevaron su racha ganadora actual a seis, cuatro de las cuales llegaron en un regreso a la división de peso welter. Burns ha mostrado un enfoque equilibrado de sus victorias, ganando seis por nocaut, ocho por sumisión y cinco por decisión. Él y Usman son compañeros de equipo, pero Usman dejó el campamento en preparación para su próxima pelea.

UFC 258 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Usman vs Burns en Directo?